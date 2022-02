(Direct) - Une histoire de pénalties ! (1-1)

Le Sporting d'Anderlecht a l'occasion d'oublier très rapidement la défaite de l'Union.

Ce dimanche, le Sporting d'Anderlecht est passé par toutes les émotions sur la pelouse de l'Union. Entre la défaite, la prise de bec dans le vestaire entre Hoedt et Refaelov et la sortie médiatique de Benito Raman, Kompany a eu du travail et a pu mettre à l'oeuvre son "people management".

La chance d'Anderlecht, c'est que ce jeudi, tout un club peut passer à autre chose. Sur la pelouse d'Eupen, les joueurs de la capitale auront une belle occasion de faire un pas en avant vers la finale de la Coupe de Belgique avec un résultat positif à Eupen.

Ces derniers, qui ont du mal à trouver le chemin de la victoire ces derniers temps, sont à nouveau dans l'oeil du cyclone de la descente et vont encore devoir prendre des points. Pour être clair, ils auront l'esprit ailleurs, même si une finale de Coupe de Belgique cela ne se refuse pas.

Et les Anderlechtois doivent vraiment faire attention: chuter à Eupen, c'est déjà arrivé ces dernières années. La prudence sera de mise.