Suivez en direct commenté la rencontre entre La Gantoise et le Club de Bruges

Deux Batailles des Flandres figurent au programme cette semaine puisque La Gantoise et Bruges s'affronteront ce mercredi en Coupe de Belgique et dimanche en championnat.

La Gantoise reçoit le Club de Bruges en demi-finale aller de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Les Buffalos connaissent un début d'année 2022 mitigé avec trois partages de rang suivis d'une défaite à l'Antwerp. Ils sont à cinq points du top 4 et auront bien du mal à décrocher le précieux sésame pour les Playoffs 1. Ils veulent se hisser en finale et remporter le trophée considéré comme le chemin le plus court vers l'Europe. De plus, Gand n'a plus gagné la Coupe depuis 2010.

Hein Vanhaezebrouck pourra compter quasiment sur l'ensemble de son groupe. Tissoudali, de retour de la CAN, fait partie de la liste des Buffalos.

SELECTIE | Tita Tovenaar is back!

22 namen voor de halve finale tegen Club.



COBW

Alfred Schreuder affiche un bilan de 8 points sur 12 depuis qu'il est à la tête des Gazelles. Le champion veut évidemment défendre son titre, mais veut aussi renouer avec un succès en Coupe, qui manque depuis 2015, et viser un nouveau doublé. Le dernier avait été réalisé en 1996.

Côté brugeois, Noa Lang est toujours en quarantaine suite à son test positif au Covid-19. Brandon Mechele est suspendu et Eder Balanta est blessé. Les nouvelles recrues, Sargis Adamyan et Denis Odoi ne sont pas encore disponibles, au contraire d'Andreas Skov Olsen.