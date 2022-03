Anderlecht ne peut pas se louper en Croky Cup (LIVE 20h45)

Ce soir, c'est la demi-finale retour de Croky Cup entre Anderlecht et Eupen. Après l'élimination de Bruges ce mercredi, les Mauves ont un énorme coup à jouer ...

Et si cette année était la bonne pour le RSC Anderlecht ? Les Mauves de Vincent Kompany ne sont qu'à 90 minutes - sauf prolongations - d'une finale de Coupe de Belgique, qui pourrait offrir à Anderlecht son premier titre depuis 5 ans, une véritable éternité pour le club. Le match aller ne s'était pas passé comme prévu : à une décision arbitrale très polémique près, Anderlecht s'inclinait au Kehrweg, et aura finalement arraché un match nul qui les laisse en excellente posture ... mais ne doit pas les laisser baisser leur garde.

L'élimination surprise du FC Bruges ce mercredi fait-elle de facto du RSCA le grand favori en cas de finale ? Certains diront que non, si La Gantoise a pu dominer si aisément les Blauw & Zwart. Mais la réalité d'un match n'est pas l'autre et Anderlecht a déjà prouvé être à son aise dans les grands rendez-vous cette saison. Le piège, il est peut-être ce soir, face à un Eupen qui veut gâcher la fête et oublier un peu le marasme de la course pour le maintien ...

