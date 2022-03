De Ketelaere de retour: quels changements dans le 11?

Absent contre l'Antwerp, Charles De Ketelaere sera de retour pour affronter La Gantoise. Dans la tribune ou sur le banc?

Blessé, et positif au Coronavirus, Charles De Ketelaere avait dû faire l'impasse pour le gros match de ce week-end contre l'Antwerp, avec une belle victoire du Club sur le score de 4-1. Ce mercredi, c'est la coupe qui est au programme.

Pour rappel, les Brugeois s'étaient imposés lors du match aller (0-1, un but... de De Ketelaere) et sont donc un peu plus rassurés que leur adversaire du soir pour ce Topper. La question est de savoir si Schreuder va continuer sur sa lancée et aligner la même équipe que contre le Great Old ou s'il va faire un peu tourner.

Car si De Ketelaere est aligné, c'est qu'il prendra la place d'Adamyan... à moins que Noa Lang (un peu à court de forme depuis son test positif) ne se repose avant le match de samedi à Seraing. On va aussi voir si des garçons comme Vormer ne pourrait pas avoir un peu de temps de jeu. La réponse sera donnée ce mercredi soir. Voici la sélection de Schreuder pour cette rencontre. Pour rappel, Hendry est suspendu.