Suivez en DIRECT commenté la finale de la Coupe de Belgique entre La Gantoise et Anderlecht

Les Buffalos savent qu'ils sont à 90 minutes de l'Europe... ou alors ce sera la pression des European's playoffs.

14 matches de coupe d'Europe, 34 de championnat pour la phase régulière et donc 5 matches de coupe de Belgique: le duel contre le Sporting d'Anderlecht sera le 44ème match de la saison des Buffalos. Jusqu'ici, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers ont eu du mal à conclure, à plusieurs niveaux.

En effet, jusqu'ici les Buffalos ont loupé chaque tournant de la saison. Le premier contre le PAOK, cet adversaire avec beaucoup moins de qualités qui ont empêcher les hommes de Vanhaezebrouck d'aller plus loin en Conférence League. Cette élimination a empêché notre dernier représentant belge sur la scène européenne de s'offrir un bel affrontement contre Marseille.

Ensuite, dans la course au top 4, les Gantois ont loupé le coche de peu. Après avoir battu le Sporting d'Anderlecht et repris la main, ils ont oublié de valider les trois points au Cercle de Bruges, dans les circonstances "made in VAR" que l'on sait.

Ce lundi, ce sera le troisième tournant pour les Gantois. En plus de rapporter un titre au club, une victoire lundi apporterait une qualification européenne (directe en Europa League) qui donnerait plus d'aisance et moins de pression à la fin de saison de l'équipe. En cas de défaite, il faudrait alors pour les hommes du pésident De Witte remporter les European's Play-offs (contre Malines, Charleroi et Genk) et ensuite battre le 4ème des Champion's Play-offs pour une place au second tour de la Conference League.

Est-ce que le Club gantois va réussir ce troisième tournant? Réponse en ce lundi de Pâques.