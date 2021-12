Suivez en direct commenté la rencontre entre La Gantoise et le Standard de Liège

Ce mercredi soir, La Gantoise accueille le Standard de Liège lors des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Malheur au perdant de cette rencontre donc qui verra (sans doute) l'une de ses dernières chances de brandir un trophée s'envoler.

Hein Vanhaezebrouck a effectué plusieurs changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre Saint-Trond le week-end dernier. Kums et Fortuna retrouvent le onze, Castro-Montes et Owusu débutent sur le banc.

Côté liégeois, Luka Elsner modifiait l'équipe qui avait débuté à OHL et alignait une défense à trois. Sissako, Ngoy et Klauss débutent la rencontre. Amallah et Raskin font leur retour tandis que Bokadi commence sur le banc.