Croky Cup : Suivez Union SG - Antwerp en direct commenté

Ce sera sans doute l'un de ses plus grands matchs récents qu'accueillera le Stade Marien ce mercredi soir. L'Union, en pleine renaissance, affronte le riche et puissant Antwerp. Un duel entre deux clubs historiques du paysage footballistique belge, qui ont faim de regoûter enfin à la gloire.

Côté Antwerp, malgré un niveau de jeu par moments très solide, on souffle encore le chaud et le froid. Les hommes de Mark Van Bommel ne parviennent toujours pas à enchaîner les victoires. En Pro League, depuis la reprise après Coupe du monde, les Anversois restent sur un 10/18 mitigé, avec des nuls contre Westerlo (3-3) et Anderlecht (0-0). Leur seule défaite sur ces 6 matchs ? A l'Union, dans un match où les Bruxellois se seront montrés globalement dominateurs.

Après des victoires face à Beveren, le Standard puis Genk, l'Antwerp s'en est bien sorti dans un parcours piégeux et jouera l'un des matchs les plus importants de sa saison. Et si, 3 ans plus tard, les Anversois se voyaient à nouveau gagner la Coupe ? Il vaut mieux que cela passe par une victoire ce mercredI.

© photonews

A l'Union, tout va bien plutôt bien. Les Saint-Gillois ont trouvé leur vitesse de croisière et sont encore en lice dans trois compétitions. 2e de Pro League devant l'Antwerp, les Bruxellois n'ont plus été battus en compétition nationale depuis le 11 septembre dernier. Ces dernières semaines, dans des matchs compliqués, les Unionistes ont appris à être réalistes, presque cyniques, gagnant grâce à un seul but face à OHL et Charleroi, et égalisant en fin de rencontre contre le Cercle.

La Coupe est progressivement devenue une ambition pour les hommes de Karel Geraerts. Facile vainqueur de Cappellen en novembre dernier (1-7), l'Union a eu du fil à retordre contre Ostende (2-1) puis a écrasé La Gantoise (4-0). L'Union court derrière une victoire en Coupe de Belgique depuis 1914 et un résultat ce soir pourrait déjà lui ouvrir les portes vers une finale face à Zulte Waregem ou Malines.

Suivez la rencontre en direct commenté ici.