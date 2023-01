C'est reparti au Duden ! La Gantoise arrivera-t-elle à renverser la vapeur ?

L'Union Saint-Gilloise affronte La Gantoise ce jeudi soir (20h45) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Petite surprise à l'USG : Siebe Van Der Heyden, titulaire en défense centrale depuis le début de la saison, est sur le banc. Il est remplacé par le Japonais Koki Machida.

Teddy Teuma, suspendu lors du dernier match face à Anderlecht, retrouve sa place de capitaine dans le 11. Oussama El Azzouzi se retrouve donc remplaçant. Toujours pas de Loic Lapoussin dans l'équipe-type de Karel Geraerts.

A La Gantoise, on s'attendait à voir Jordan Torunarigha ne pas débuter la rencontre. Le défenseur allemand était pourtant blessé, et son coach Hein Vanhaezebrouck avait déclaré que ce match arrivait "trop tôt pour lui". Néanmoins, Bruno Godeau s'entraîne actuellement et devrait peut-être remplacer Torunarigha dans le 11.

En ce qui concerne le reste de l'équipe, on remarquera que Castro-Montes et Cuypers sont sur le banc. Nurio Fortuna et Malick Fofana sont ainsi titulaires.