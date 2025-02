LIVE : Verschaeren égalise... et l'Antwerp est à 10 ! (1-1)

Séparés d'un petit point en championnat, les deux équipes sont au coude-à-coude aux 4e et 5e places. Cependant, ce soir, c'est dans le cadre de la demi-finale retour de Croky Cup que le Great Old et le Sporting s'affrontent.

Le match aller s'étant soldé sur le score de 1-0 en faveur des Anderlechtois, la balance penche légèrement en leur faveur avant ce soir. Cependant, l'Antwerp affiche sur les dernières années une meilleure gestion de la compétition traduite par le palmarès. Deux titres et une finale sur les cinq dernières éditions pour le Great Old, contre une finale pour Anderlecht. Le dernier titre en Coupe pour les Mauves remonte à 2008.

A noter que cette demi-finale est cruciale pour les Bruxellois, eux qui n'ont plus remporté de trophées depuis le sacre en Pro League de 2017. Le club le plus titré du pays est aujourd'hui à deux matchs de complèter un peu plus son armoire à trophées.

Les deux équipes affichent un parcours sans faute depuis le début. Les hommes de David Hubert ont éliminé Tubize, Westerlo et Beerschot sur les scores de 4-0, 4-1 et 1-0. De leur côté, Jonas De Roeck et ses joueurs ont sorti Deinze (6-1), Courtrai, (1-0) et l'Union Saint-Gilloise (5-1). Aucun accroc durant ces trois matchs mais, comme dit plus haut, une victoire 1-0 des Mauves dans la demi-finale aller.

Deux oppositions en trois jours

Cette opposition se joue également 3 jours avant un autre affrontement entre les deux équipes puisque l'Antwerp reçoit à nouveau son adversaire du soir, dimanche sur le coup de 13h30 dans le cadre du championnat. Un match tout aussi décisif dans le but de se classer au mieux dans le top 6 et démarrer les Play-offs dans les meilleures conditions possibles.

Deux matchs que les deux équipes vont sans nuls doute jouer à fond. Le marquoir affiche 2-0 pour Anderlecht dans les confrontations directes cette saison : à voir si l'Antwerp peut renverser la tendance.