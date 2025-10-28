Suis Anderlecht - Ninove en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
|Date:
|28/10/2025 20:30
|Compétition:
|Coupe de Belgique
|journée:
|1/32 Finales
|Stade:
|Lotto Park
Croky Cup - LIVE : Suivez Anderlecht - Ninove en direct commenté (20h30)
Anderlecht reçoit Ninove, club de D1 VV, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Autant dire que les hommes de Besnik Hasi n'ont pas droit à l'erreur !
20:30
|
Banc: Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo - Colin Coosemans - Marco Kana - Yasin Özcan - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Tristan Degreef
Ninove:
Banc:
Prono Anderlecht - Ninove
Anderlecht gagne
|Les plus populaires
|5-0
(2x)
|6-0
(1x)
|3-1
(1x)