Date: 28/10/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: 1/32 Finales
Stade: Lotto Park

Croky Cup - LIVE : Suivez Anderlecht - Ninove en direct commenté (20h30)

Anderlecht reçoit Ninove, club de D1 VV, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Autant dire que les hommes de Besnik Hasi n'ont pas droit à l'erreur !

Temps   20:30 
Anderlecht (Anderlecht - Ninove)
Anderlecht: Mads Kikkenborg - Killian Sardella - Mihajlo Ilic - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Yari Verschaeren - César Huerta - Mario Stroeykens - Adriano Bertaccini - Luis Vazquez
Banc: Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo - Colin Coosemans - Marco Kana - Yasin Özcan - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Tristan Degreef

Ninove:
Banc:

Prono Anderlecht - Ninove

Anderlecht gagne
5-0
(2x)		 6-0
(1x)		 3-1
(1x)

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20

Thierry Hazard, père de quatre footballeurs, est depuis des années étroitement impliqué avec Tubize-Braine. Il combine son travail au sein du club avec l'accompagnement de ...

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00 1

Besnik Hasi est à un tournant de son deuxième passage à Anderlecht. Avec seulement 37 points sur 87 en 29 matchs - soit un médiocre 42,2% - son retour en Mauve est loin d'ê...

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20

Le Sporting lance sa campagne de coupe ce soir à domicile face à une formation de niveau amateur qui n'aura rien à perdre et jouera le coup à fond.

Coupe de Belgique

 1/32 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:30 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 20:30 Standard Standard
FC Liège FC Liège 20:30 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 20:30 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 20:30 Ninove Ninove
Tubize Tubize 29/10 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 29/10 Eendracht Alost Eendracht Alost
KSK Heist KSK Heist 29/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 29/10 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 29/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 29/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Beerschot Beerschot 30/10 Westerlo Westerlo
La Gantoise La Gantoise 30/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 30/10 STVV STVV
RFC Seraing RFC Seraing 30/10 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 30/10 KV Courtrai KV Courtrai
