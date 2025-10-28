Suis FC Liège - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 28/10/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: 1/32 Finales
Stade: Stade de la Rue de la Tonne

Croky Cup - LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marines en quête d'un exploit

Ce mardi soir, le RFC Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontent en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

Nicolas Baccus depuis Rocourt
20:16
 Bonsoir et bienvenue dans ce live en direct de Rocourt
FC Liège: Alexis André - Martin Wasinski - Jordan Bustin - Pierre-Yves Ngawa - Oumar Diouf - Kylian Hazard - Flavio Da Silva - Alexis De Sart - Jonathan D'Ostillio - Reno Wilmots
Banc: Jordi Belin - Kevin Shkurti - Damien Mouchamps - Lucca Lucker - Abian Arslan - Simon Paulet - Frederic Soelle Soelle - Fadel Gobitaka - Stephen Reynaerts

Charleroi: Mohamed Kone - Aiham Ousou - Etienne Camara - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Jules Gaudin - Lewin Blum - Cheick Keita
Banc: Yassine Khalifi - Kevin Van Den Kerkhof - Filip Szymczak - Patrick Pflücke - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Martin Delavallee - Amine Boukamir

FC Liège FC Liège
André Alexis  
Wasinski Martin  
Bustin Jordan  
Ngawa Pierre-Yves  
Diouf Oumar  
Hazard Kylian  
Da Silva Flavio  
De Sart Alexis  
D'Ostillio Jonathan  
Wilmots Reno  
Banc
Belin Jordi  
Shkurti Kevin  
Mouchamps Damien  
Lucker Lucca  
Arslan Abian  
Paulet Simon  
Soelle Soelle Frederic  
Gobitaka Fadel  
Reynaerts Stephen  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Ousou Aiham  
Camara Etienne  
Romsaas Jakob Napoleon  
Guiagon Parfait  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Titraoui Yacine  
Gaudin Jules  
Blum Lewin  
Keita Cheick  
Banc
Khalifi Yassine  
Van Den Kerkhof Kevin  
Szymczak Filip  
Pflücke Patrick  
Nzita Mardochee  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  

présentation (du match)

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit
Photo: Nicolas Darimont

Ce mardi soir, le RFC Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontent en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

Les Sang et Marine abordent cette rencontre avec confiance. Dans une bonne dynamique avec quatre succès de suite en championnat, les hommes de Gaëtan Englebert rêvent de réaliser l'exploit.

Côté carolo, l'équipe a renoué avec la victoire vendredi dernier. Après quatre défaites de rang, les Zèbres se sont imposés face au Sporting d'Anderlecht sur le score de 1-0.

Au tour précédent, le RFC Liège s'était imposé sur le score de 5-1 face au FC Gullegem, formation de D2 amateur. Les hommes de Rik De Mil feront quant à eux leur entrée en lice dans la compétition et tenteront de ne pas reproduire le scénario de la saison passée.

Lors du dernier exercice, les Carolos s'étaient inclinés face à une équipe de Challenger Pro League, le Patro Eisden. Une défaite lourde sur le score de 4-1.

Ce match sera à suivre sur Walfoot.be. Nous serons présents à Rocourt pour vous couvrir cette rencontre.

Prono FC Liège - Charleroi

FC Liège gagne
Charleroi gagne
Les plus populaires
0-3
(2x)		 1-0
(1x)		 2-1
(1x)

Comparatif FC Liège - Charleroi

face-à-face remportés

0
0
1
12/07 14:00 Charleroi Charleroi 2-1 FC Liège FC Liège
Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

14:20

Le RFC Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontent en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique ce mardi soir. Voici les compositions d'équipes probables.

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00

Le RFC Liège accueille Charleroi ce soir. Kylian Hazard préface la rencontre, il estime que les Sang et Marine ont une carte à jouer.

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23

Avant le match entre le RFC Liège et le Sporting de Charleroi, Alexis André Jr. s'est exprimé au micro de RTL Sports. Près de cinq mois après l'interview exclusive qu'il no...

Coupe de Belgique

 1/32 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:30 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 20:30 Standard Standard
FC Liège FC Liège 20:30 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 20:30 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 20:30 Ninove Ninove
Tubize Tubize 29/10 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 29/10 Eendracht Alost Eendracht Alost
KSK Heist KSK Heist 29/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 29/10 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 29/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 29/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Beerschot Beerschot 30/10 Westerlo Westerlo
La Gantoise La Gantoise 30/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 30/10 STVV STVV
RFC Seraing RFC Seraing 30/10 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 30/10 KV Courtrai KV Courtrai
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved