Croky Cup - LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marines en quête d'un exploit

Ce mardi soir, le RFC Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontent en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

Les Sang et Marine abordent cette rencontre avec confiance. Dans une bonne dynamique avec quatre succès de suite en championnat, les hommes de Gaëtan Englebert rêvent de réaliser l'exploit.

Côté carolo, l'équipe a renoué avec la victoire vendredi dernier. Après quatre défaites de rang, les Zèbres se sont imposés face au Sporting d'Anderlecht sur le score de 1-0.

Au tour précédent, le RFC Liège s'était imposé sur le score de 5-1 face au FC Gullegem, formation de D2 amateur. Les hommes de Rik De Mil feront quant à eux leur entrée en lice dans la compétition et tenteront de ne pas reproduire le scénario de la saison passée.

Lors du dernier exercice, les Carolos s'étaient inclinés face à une équipe de Challenger Pro League, le Patro Eisden. Une défaite lourde sur le score de 4-1.

Ce match sera à suivre sur Walfoot.be. Nous serons présents à Rocourt pour vous couvrir cette rencontre.