LIVE : Quatre buts en 45 minutes à Dender - Standard

45+20

C'est la pause, 2-2 à Dender !



45+5

Longue rentrée en touche, deuxième ballon pour Ayensa, qui envoie au-dessus



45

Il y aura 4 minutes de temps additionnel.



43

Goooooooooooal pour Dender !

Hncar égalise et fait 2-2 ! Mauvais contrôle d'Ayensa qui perd le ballon, Jahanbakhsh frappe de loin, Epolo repousse dans l'axe, Hncar reprend et fait 2-2 !



42



But de David Hrnčár





41

Grosse occasion pour Dender

Centre de Jahanbakhsh qui a beaucoup trop de temps, Hncar ne reprend pas bien et devait faire mieux



40

Glissade d'Epolo, qui s'en sort bien en pouvant dégager



39

Tacle très en retard de Berte sur Hautekiet



38







35

Ballon de Nielsen pour Nkada, qui remise à Nielsen, qui rate le centre. Le Standard est tout de même supérieur dans les débats



29

GOOOOOAL POUR LE STANDARD !

Le Standard reprend les commandes à Dender ! Nielsen lance Nkada dans la profondeur, qui fusille Dietsch et fait 1-2 !



28



But de Timothée NKada (Casper Nielsen)





28







25

Plus d'occasion depuis l'égalisation de Dender, qui est bien mieux dans son match que lors des 15 premières minutes



21

Ibrahim Karamoko

Ibe Hautekiet





20

Ibe Hautekiet va le remplacer



20

Karamoko reste au sol et appelle les soigneurs



15

Et c'est gooooooooooooal pour Dender !

Dender n'était pas dans le match, mais égalise sur sa première occasion ! Acquah récupère le ballon dans les pieds d'Ayensa, pourtant auteur d'un bon début de match. Jahanbakhsh centre, Berte ne le reprend pas, mais bien Sebtaoui, qui égalise !



14

Beaucoup de liberté pour Ayensa qui décroche, Nkada qui part en profondeur et Nielsen qui se projette. Cela manque de justesse, mais l'idée est claire et, pour le moment, porte ses fruits



14



But de Nail Moutha-Sebtaoui (Mohamed Berte)





11

Le Standard construit le jeu avec trois défenseurs : Lawrence, Karamoko et Homawoo, tandis que Mohr monte déjà. Le bloc repasse à quatre défenseurs en perte de balle



9

Nkada s'en sort bien dans le rectangle et enroule, à côté



8







6

Frappe à distance de Mbamba après une relance difficile d'Epolo, mais elle est contrée



5

Coup-franc pour Nielsen, dégagé par la défense de Dender



3

La Standard a ouvert le score sur la première occasion de la rencontre et a parfaitement lancé les hostilités à Dender



2

GOOOOOOOAL POUR LE STANDARD !

Les Rouches ouvrent le score dès la deuxième minute ! Très mauvaise passe de Viltard, dans les pieds d'Ayensa qui fait 0-1 !



1



But de Dennis Ayensa





1

FCV Dender EH - Standard: 0-0





20:30

Bonjour !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, le 1/8e de finale de Coupe de Belgique entre Dender et le Standard

