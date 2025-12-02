Date: 02/12/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Huitièmes de finales
Stade: Florent Beeckmanstadion

LIVE : Quatre buts en 45 minutes à Dender - Standard

Après leur victoire à Malines, les Rouches doivent enchaîner un déplacement ce mardi soir, en 1/8 de finale de la Coupe de Belgique.

Temps   Mi-temps 
45+20
 C'est la pause, 2-2 à Dender !


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 Longue rentrée en touche, deuxième ballon pour Ayensa, qui envoie au-dessus
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
43
 Goooooooooooal pour Dender !
Hncar égalise et fait 2-2 ! Mauvais contrôle d'Ayensa qui perd le ballon, Jahanbakhsh frappe de loin, Epolo repousse dans l'axe, Hncar reprend et fait 2-2 !
42

But 		But de David Hrnčár
41
 Grosse occasion pour Dender
Centre de Jahanbakhsh qui a beaucoup trop de temps, Hncar ne reprend pas bien et devait faire mieux
40
 Glissade d'Epolo, qui s'en sort bien en pouvant dégager
39
 Tacle très en retard de Berte sur Hautekiet
38
FCV Dender EH - Standard
35
 Ballon de Nielsen pour Nkada, qui remise à Nielsen, qui rate le centre. Le Standard est tout de même supérieur dans les débats
29
 GOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Le Standard reprend les commandes à Dender ! Nielsen lance Nkada dans la profondeur, qui fusille Dietsch et fait 1-2 !
28

But 		But de Timothée NKada (Casper Nielsen)
28
FCV Dender EH - Standard
25
 Plus d'occasion depuis l'égalisation de Dender, qui est bien mieux dans son match que lors des 15 premières minutes
21
 remplacé Ibrahim Karamoko
remplaçant Ibe Hautekiet
20
 Ibe Hautekiet va le remplacer
20
 Karamoko reste au sol et appelle les soigneurs
15
 Et c'est gooooooooooooal pour Dender !
Dender n'était pas dans le match, mais égalise sur sa première occasion ! Acquah récupère le ballon dans les pieds d'Ayensa, pourtant auteur d'un bon début de match. Jahanbakhsh centre, Berte ne le reprend pas, mais bien Sebtaoui, qui égalise !
14
 Beaucoup de liberté pour Ayensa qui décroche, Nkada qui part en profondeur et Nielsen qui se projette. Cela manque de justesse, mais l'idée est claire et, pour le moment, porte ses fruits
14

But 		But de Nail Moutha-Sebtaoui (Mohamed Berte)
11
 Le Standard construit le jeu avec trois défenseurs : Lawrence, Karamoko et Homawoo, tandis que Mohr monte déjà. Le bloc repasse à quatre défenseurs en perte de balle
9
 Nkada s'en sort bien dans le rectangle et enroule, à côté
8
FCV Dender EH - Standard
6
 Frappe à distance de Mbamba après une relance difficile d'Epolo, mais elle est contrée
5
 Coup-franc pour Nielsen, dégagé par la défense de Dender
3
 La Standard a ouvert le score sur la première occasion de la rencontre et a parfaitement lancé les hostilités à Dender
2
 GOOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Les Rouches ouvrent le score dès la deuxième minute ! Très mauvaise passe de Viltard, dans les pieds d'Ayensa qui fait 0-1 !
1

But 		But de Dennis Ayensa
1
 FCV Dender EH - Standard: 0-0
20:30
 Bonjour !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, le 1/8e de finale de Coupe de Belgique entre Dender et le Standard
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Standard)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Nathan Rodes - Noah Mbamba - Bryan Goncalves - David Hrnčár - Malcolm Viltard - Alireza Jahanbakhsh - Desmond Acquah - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte - Bruny Nsimba
Banc: Louis Fortin - Luc Marijnissen - David Toshevski - Krzysztof Koton - Roman Kvet - Jordan Attah Kadiri - Kobe Cools - Marsoni Sambu - Fabio Ferraro

Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibrahim Karamoko - Josué Homawoo - Nayel Mehssatou - Marco Ilaimaharitra - Mohamed El Hankouri - Casper Nielsen - Tobias Mohr - Timothée NKada - Dennis Ayensa
Banc: Hakim Sahabo - Thomas Henry - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Steeven Assengue
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10

Décidément, le Standard de Liège manque de chance avec ses défenseurs : Ibrahim Karamoko a été obligé de céder sa place après seulement 21 minutes de jeu face à Dender.

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume  
Rodes Nathan  
Mbamba Noah  
Goncalves Bryan  
Hrnčár David  
  • Buts: 1
Viltard Malcolm  
Jahanbakhsh Alireza  
Acquah Desmond  
Moutha-Sebtaoui Nail  
  • Buts: 1
Berte Mohamed A  
  • Assists: 1
Nsimba Bruny  
Banc
Fortin Louis  
Marijnissen Luc  
Toshevski David  
Koton Krzysztof  
Kvet Roman  
Attah Kadiri Jordan  
Cools Kobe  
Sambu Marsoni  
Ferraro Fabio  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Lawrence Henry  
Karamoko Ibrahim  
Homawoo Josué  
Mehssatou Nayel  
Ilaimaharitra Marco  
El Hankouri Mohamed  
Nielsen Casper A  
  • Assists: 1
Mohr Tobias  
NKada Timothée  
  • Buts: 1
Ayensa Dennis  
  • Buts: 1
Banc
Sahabo Hakim  
Henry Thomas  
Abid Adnane  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Hautekiet Ibe  
Assengue Steeven  
Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir

01/12

Déjà ciblé par le Standard l'été dernier, Eric Bocat est toujours dans le viseur du Standard de Liège.

Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"

01/12

Le Standard sera favori de son 1/8e de finale de Coupe de Belgique, qui aura lieu ce mardi soir à Dender. En conférence de presse, Vincent Euvrard a confié que retourner da...

"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?

01/12 1

Le Standard restera-t-il dans un système avec trois défenseurs centraux ? Vincent Euvrard a en tout cas apprécié la flexibilité tactique de ses joueurs à Malines et constat...

Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

01/12

Henry Lawrence est bel et bien de retour avec le Standard. Le défenseur anglais veut désormais enchaîner, à commencer par demain soir à Dender.

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

07:20

Ce week-end, Lucas Pirard était titulaire entre les perches du SL16 FC pour la réception de Tubize-Braine, en D1 ACFF. Le portier de 30 ans se prépare puisqu'il remplacera ...

Coupe de Belgique

 Huitièmes de finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Standard Standard
Beerschot Beerschot 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 03/12 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 03/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 03/12 STVV STVV
OH Louvain OH Louvain 03/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 04/12 KV Malines KV Malines
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
