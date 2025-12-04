LIVE : Suivez Genk - Anderlecht en direct commenté (20h30)

Anderlecht se rend à Genk ce soir en 8e de finale de la Croky Cup. Un déplacement important, afin de confirmer un mois de novembre parfait.

Le RSCA ne pouvait pas mieux préparer son 8e de finale de Croky Cup, aux allures de finale avant l'heure. Avec un 12/12 et en ayant battu les deux leaders du championnat, Anderlecht se présente même en favori face à un Genk en difficulté ces derniers mois.

Le tirage n'a pas épargné les Mauves, qui auront fort à faire pour que leur parcours en Coupe ne s'achève pas beaucoup trop tôt. L'expression consacrée est connue : la Coupe, c'est "le chemin le plus rapide vers l'Europe"... mais pas que.

Le chemin le plus rapide vers un titre

En réalité, pour Anderlecht (et pour les autres équipes de leur calibre, comme l'Union et Bruges) ce cliché n'est pas forcément vrai. Au vu de la concurrence et de l'équilibre actuel des choses en championnat, il faut être sacrément pessimiste pour penser que le Sporting finira quoi qu'il en soit hors des tickets européens en championnat.

Le RSCA doit donc voir la Coupe non pas comme le chemin le plus court vers une Europe qui leur semble de toute façon promise... mais bien comme le chemin le plus court vers un titre qui le fuit depuis 2017. Sans titre cette saison, les Mauve & Blanc atteindront le cap des 10 ans sans soulever de trophée : impensable.

Pour cette raison, on doute que Besnik Hasi "fasse tourner" ce soir : Anderlecht ne joue que deux compétitions, et doit être capable de le faire à 100% sur tous les fronts. Une qualification ce soir, et le Sporting sera de facto l'un des grands favoris de la Croky Cup.