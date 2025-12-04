Date: 04/12/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Huitièmes de finales
Stade: Cegeka Arena

LIVE : Suivez Genk - Anderlecht en direct commenté (20h30)

Le Racing Genk reçoit le RSC Anderlecht en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Une finale avant la lettre !

Temps   0' 31" 
Florent Malice
1
 KRC Genk - Anderlecht: 0-0
20:22
 Bienvenue à Genk pour ce 8e de finale entre le KRC Genk et le RSC Anderlecht!


KRC Genk (KRC Genk - Anderlecht)
Anderlecht (KRC Genk - Anderlecht)
KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik  
El Ouahdi Zakaria  
Smets Matte  
Sadick Aliu Mujaid  
Palacios Adrian  
Hrosovský Patrik  
Heynen Bryan  
Karetsas Konstantinos  
Heymans Daan  
Adedeji-Sternberg Noah  
Oh Hyun-Gyu  
Banc
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Medina Yaimar  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Ndenge Kongolo Josue  
Erabi Jusef  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Hey Lucas  
Sardella Killian  
Augustinsson Ludwig  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Bertaccini Adriano  
Hazard Thorgan  
Angulo Nilson  
Cvetkovic Mihajlo  
Banc
Imbrechts Joachim  
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

