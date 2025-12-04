LIVE : Bertaccini égalise ! C'est 1-1 !

|
Florent Malice
86
Bon coup-franc pour Genk côté droit !
86
Carte jaune pour Moussa N'Diaye
|
85
|
Le centre de Steuckers ne trouve personne... Genk est peu inspiré
82
GOAAAAAL ! C'est 1-1 !! Une frappe de Stroeykens repoussée par Van Crombrugge directement dans les pieds de Bertaccini !
82
|
But de Adriano Bertaccini
80
|
Plus de changements que d'action ces dernières minutes
80
|
Ilay Camara
Luis Vazquez
79
|
Nathan-Dylan Saliba
Ibrahim Kanate
79
|
Carte jaune pour Yira Collins Sor
|
77
|
Sadick s'offre encore une superbe intervention glissée devant Angulo qui partait lancé côté gauche
76
|
Konstantinos Karetsas
Jarne Steuckers
75
|
Patrik Hrosovský
Nikolas Sattlberger
73
|
Oooh Yira Sor ! Lancé en contre, il prend le meilleur sur Sardella et frappe... juste à côté
71
|
BERTACCINI ! Centre de Camara bien trouvé par Verschaeren et la tête de l'attaquant anderlechtois passe juste à côté !
70
|
Nathan De Cat
Yari Verschaeren
70
|
Karetsas obtient une bonne faute au rond central
66
|
Bien essayé de l'extérieur de la part de Nathan De Cat... Van Crombrugge anticipe bien aussi
65
|
Hazard amène un peu de danger côté gauche... et Angulo revient bien défendre sur le contre lancé par Oh
61
|
Contre anderlechtois, Bertaccini trouve Stroeykens qui décale bien Camara... mauvais contrôle de l'international sénégalais !
59
|
Et pas encore le 2-0 !! Karetsas réalise un enchaînement de classe mondiale, bat N'diaye et frappe sur Coosemans... Heymans reprend ensuite de volée au-dessus !
57
|
Et encore Heymans !! Lancé en profondeur par Karetsas, sa frappe est trop croisée
56
|
HEYMANS !! Trouvé sur un centre de Oh après une perte de balle de Saliba, il reprend juste à côté ! Il était tout seul !
56
|
Karetsas centre sur Hrosovsky, qui tente une reprise à la retourne, contrée...
54
|
Stroeykens est placé en position idéale par De Cat... mais attend trop et ne tire pas !
51
|
Hazard et Angulo combinent bien, mais ça repart dans l'autre sens et Oh obtient une faute
50
|
Sadick intervient bien devant Bertaccini, qui est remuant en ce début de deuxième mi-temps
49
|
Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
|
48
|
Hazard décale bien Angulo, qui talonne pour N'diaye... centre contré et corner
46
|
Mihajlo Cvetkovic
Mario Stroeykens
|
46
|
C'est reparti à Genk, et Mario Stroeykens a remplacé un Cvetkovic en difficulté
Mi-temps
45+3
|
Splendide geste de Nilson Angulo pour contrôler un très mauvais ballon de Hey... il trouve ensuite Cvetkovic mais le Serbe joue à contre-temps
45
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
45
|
Saliba envoie une frappe en déséquilibre, largement au-dessus
42
|
Noah Adedeji-Sternberg
Yira Collins Sor
|
41
|
Centre de Bertaccini pour... personne ! Mais de l'autre côté, Hazard accélère et centre à son tour, Cvetkovic dévie et il faut un sauvetage de Palacios !
38
|
Lors d'une course avec Nathan De Cat, Adedeji-Sternberg se tient l'arrière de la cuisse : ça a l'air d'être fini pour l'international U21
|
33
|
Les ailiers genkois s'amusent ! El Ouahdi régale d'un côté, Karetsas de l'autre... son centre, cependant, ne trouve personne
31
|
Frappe de Noah Adedeji-Sternberg maintenant... Coosemans repousse péniblement
|
30
|
Déboulé de Kos Karetsas qui place un petit pont à N'diaye... mais Hey lit bien le jeu et intervient !
30
|
28
|
OOOH HAZARD !! Quelle énorme occasion ! Relance terrible de Van Crombrugge directement sur Bertaccini, qui centre... Mihajlovic laisse intelligemment à Hazard dont la frappe touche la latte, puis la ligne !
27
|
Grosse erreur de relance de Coosemans, ce qui donne une bonne touche à Genk
25
|
La frappe de Karetsas a été légèrement déviée par la tête de Sardella, ce qui n'a laissé aucune chance à Coosemans
23
|
Ca part de la droite, avec un centre que Oh ne peut reprendre et qui est repoussé plein axe... Hrosovsky décale Adedeji-Sternberg à gauche, il passe à Karetsas qui enroule !
|
23
|
GOAAAAAL pour le Racing Genk ! Konstantinos Karetsas !!! Quelle superbe phase !
|
23
|
But de Konstantinos Karetsas (Noah Adedeji-Sternberg)
|
20
|
Ca combine bien, dans les deux camps... ça tente même des gestes techniques intéressants dans les 16 derniers mètres. Un match plaisant à voir jusqu'ici
17
|
Ludwig Augustinsson
Moussa N'Diaye
|
16
|
Superbe phase genkoise ! El Ouahdi trouve Karetsas qui remet en retrait à Hrosovsky, dont la frappe passe tout près ! Mais Karetsas était hors-jeu
12
|
Ah, mauvaise nouvelle pour Anderlecht : Ludwig Augustinsson se tient la cheville et s'écroule... Moussa N'diaye accélère son échauffement
10
|
Corner concédé par Saliba après une perte de balle de Camara ! C'était un centre de Heymans que le Canadien venait contrer
7
|
Saliba lance bien le jeu, mais Angulo rate totalement son centre
6
|
Une-deux entre Karetsas et Adedeji-Sternberg... frappe à côté
4
|
Oooh le déboulé d'Adedeji-Sternberg ! De Cat tente de faire la faute, mais le petit ailier se faufile et frappe dans le filet latéral de Coosemans...
3
|
Première accélération de Karetsas balle au pied, mais bonne intervention de Nathan De Cat
1
|
KRC Genk - Anderlecht: 0-0
20:22
|
Bienvenue à Genk pour ce 8e de finale entre le KRC Genk et le RSC Anderlecht!
KRC Genk:
Hendrik Van Crombrugge
- Zakaria El Ouahdi
- Matte Smets
- Mujaid Sadick Aliu
- Adrian Palacios
- Patrik Hrosovský
- Bryan Heynen
- Konstantinos Karetsas
- Daan Heymans
- Noah Adedeji-Sternberg
- Hyun-Gyu Oh
Banc:
Jarne Steuckers
- Yira Collins Sor
- Yaimar Medina
- Ibrahima Sory Bangoura
- Nikolas Sattlberger
- Tobias Lawal
- Lucca Kiaba Brughmans
- Robin Mirisola
- Josue Ndenge Kongolo
- Jusef Erabi
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Lucas Hey
- Killian Sardella
- Ludwig Augustinsson
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
- Nilson Angulo
- Mihajlo Cvetkovic
Banc:
Moussa N'Diaye
- Yari Verschaeren
- Mihajlo Ilic
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- Enric Llansana
- Mario Stroeykens
- Joachim Imbrechts
- Ali Maamar
- Tristan Degreef
- Ibrahim Kanate
