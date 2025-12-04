Date: 04/12/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Huitièmes de finales
Stade: Cegeka Arena

LIVE : Bertaccini égalise ! C'est 1-1 !

Le Racing Genk reçoit le RSC Anderlecht en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Une finale avant la lettre !

Temps   86' 29" 
Florent Malice
86
 Bon coup-franc pour Genk côté droit !
86
  Carte jaune pour Moussa N'Diaye
85
 Le centre de Steuckers ne trouve personne... Genk est peu inspiré
82
 GOAAAAAL ! C'est 1-1 !! Une frappe de Stroeykens repoussée par Van Crombrugge directement dans les pieds de Bertaccini !
82

But 		But de Adriano Bertaccini
80
 Plus de changements que d'action ces dernières minutes
80
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Luis Vazquez
79
 remplacé Nathan-Dylan Saliba
remplaçant Ibrahim Kanate
79
  Carte jaune pour Yira Collins Sor
77
 Sadick s'offre encore une superbe intervention glissée devant Angulo qui partait lancé côté gauche
76
 remplacé Konstantinos Karetsas
remplaçant Jarne Steuckers
75
 remplacé Patrik Hrosovský
remplaçant Nikolas Sattlberger
73
 Oooh Yira Sor ! Lancé en contre, il prend le meilleur sur Sardella et frappe... juste à côté
71
 BERTACCINI ! Centre de Camara bien trouvé par Verschaeren et la tête de l'attaquant anderlechtois passe juste à côté !
70
 remplacé Nathan De Cat
remplaçant Yari Verschaeren
70
 Karetsas obtient une bonne faute au rond central
66
 Bien essayé de l'extérieur de la part de Nathan De Cat... Van Crombrugge anticipe bien aussi
65
 Hazard amène un peu de danger côté gauche... et Angulo revient bien défendre sur le contre lancé par Oh
61
 Contre anderlechtois, Bertaccini trouve Stroeykens qui décale bien Camara... mauvais contrôle de l'international sénégalais !
59
 Et pas encore le 2-0 !! Karetsas réalise un enchaînement de classe mondiale, bat N'diaye et frappe sur Coosemans... Heymans reprend ensuite de volée au-dessus !
57
 Et encore Heymans !! Lancé en profondeur par Karetsas, sa frappe est trop croisée
56
 HEYMANS !! Trouvé sur un centre de Oh après une perte de balle de Saliba, il reprend juste à côté ! Il était tout seul !
56
 Karetsas centre sur Hrosovsky, qui tente une reprise à la retourne, contrée...
54
 Stroeykens est placé en position idéale par De Cat... mais attend trop et ne tire pas !
51
 Hazard et Angulo combinent bien, mais ça repart dans l'autre sens et Oh obtient une faute
50
 Sadick intervient bien devant Bertaccini, qui est remuant en ce début de deuxième mi-temps
49
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
48
 Hazard décale bien Angulo, qui talonne pour N'diaye... centre contré et corner
46
 remplacé Mihajlo Cvetkovic
remplaçant Mario Stroeykens
46
 C'est reparti à Genk, et Mario Stroeykens a remplacé un Cvetkovic en difficulté


Arbitre 		Mi-temps


45+3
 Splendide geste de Nilson Angulo pour contrôler un très mauvais ballon de Hey... il trouve ensuite Cvetkovic mais le Serbe joue à contre-temps
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
45
 Saliba envoie une frappe en déséquilibre, largement au-dessus
42
 remplacé Noah Adedeji-Sternberg
remplaçant Yira Collins Sor
41
 Centre de Bertaccini pour... personne ! Mais de l'autre côté, Hazard accélère et centre à son tour, Cvetkovic dévie et il faut un sauvetage de Palacios !
38
 Lors d'une course avec Nathan De Cat, Adedeji-Sternberg se tient l'arrière de la cuisse : ça a l'air d'être fini pour l'international U21
33
 Les ailiers genkois s'amusent ! El Ouahdi régale d'un côté, Karetsas de l'autre... son centre, cependant, ne trouve personne
31
 Frappe de Noah Adedeji-Sternberg maintenant... Coosemans repousse péniblement
30
 Déboulé de Kos Karetsas qui place un petit pont à N'diaye... mais Hey lit bien le jeu et intervient !
30
KRC Genk - Anderlecht
28
 OOOH HAZARD !! Quelle énorme occasion ! Relance terrible de Van Crombrugge directement sur Bertaccini, qui centre... Mihajlovic laisse intelligemment à Hazard dont la frappe touche la latte, puis la ligne !
27
 Grosse erreur de relance de Coosemans, ce qui donne une bonne touche à Genk
25
 La frappe de Karetsas a été légèrement déviée par la tête de Sardella, ce qui n'a laissé aucune chance à Coosemans
23
 Ca part de la droite, avec un centre que Oh ne peut reprendre et qui est repoussé plein axe... Hrosovsky décale Adedeji-Sternberg à gauche, il passe à Karetsas qui enroule !
23
 GOAAAAAL pour le Racing Genk ! Konstantinos Karetsas !!! Quelle superbe phase !
23

But 		But de Konstantinos Karetsas (Noah Adedeji-Sternberg)
20
 Ca combine bien, dans les deux camps... ça tente même des gestes techniques intéressants dans les 16 derniers mètres. Un match plaisant à voir jusqu'ici
17
 remplacé Ludwig Augustinsson
remplaçant Moussa N'Diaye
16
 Superbe phase genkoise ! El Ouahdi trouve Karetsas qui remet en retrait à Hrosovsky, dont la frappe passe tout près ! Mais Karetsas était hors-jeu
12
 Ah, mauvaise nouvelle pour Anderlecht : Ludwig Augustinsson se tient la cheville et s'écroule... Moussa N'diaye accélère son échauffement
10
 Corner concédé par Saliba après une perte de balle de Camara ! C'était un centre de Heymans que le Canadien venait contrer
7
 Saliba lance bien le jeu, mais Angulo rate totalement son centre
6
 Une-deux entre Karetsas et Adedeji-Sternberg... frappe à côté
4
 Oooh le déboulé d'Adedeji-Sternberg ! De Cat tente de faire la faute, mais le petit ailier se faufile et frappe dans le filet latéral de Coosemans...
3
 Première accélération de Karetsas balle au pied, mais bonne intervention de Nathan De Cat
1
 KRC Genk - Anderlecht: 0-0
20:22
 Bienvenue à Genk pour ce 8e de finale entre le KRC Genk et le RSC Anderlecht!


KRC Genk (KRC Genk - Anderlecht)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Adrian Palacios - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Hyun-Gyu Oh
Banc: Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Anderlecht (KRC Genk - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Killian Sardella - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Joachim Imbrechts - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20

Le match a mal commencé pour Anderlecht contre Genk, avec la blessure de Ludwig Augustinsson après moins d'un quart d'heure de jeu.
KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' -
El Ouahdi Zakaria 90' -
Smets Matte 90' -
Sadick Aliu Mujaid 90' -
Palacios Adrian 90' -
Hrosovský Patrik 75' -
Heynen Bryan 90' -
Karetsas Konstantinos 76' -
  • Buts: 1
Heymans Daan 90' -
Adedeji-Sternberg Noah A 42' -
  • Assists: 1
Oh Hyun-Gyu 90' -
Banc
Steuckers Jarne 14' -
Sor Yira Collins   48' -
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 15' -
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Camara Ilay 80' -
Hey Lucas 90' -
Sardella Killian 90' -
Augustinsson Ludwig 16' -
Saliba Nathan-Dylan   79' -
De Cat Nathan 70' -
Bertaccini Adriano 90' -
  • Buts: 1
Hazard Thorgan 90' -
Angulo Nilson 90' -
Cvetkovic Mihajlo 45' -
Banc
N'Diaye Moussa 74' -
Verschaeren Yari 20' -
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 10' -
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 45' -
Imbrechts Joachim 0'  
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 11' -

présentation (du match)

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht se rend à Genk ce soir en 8e de finale de la Croky Cup. Un déplacement important, afin de confirmer un mois de novembre parfait.

Le RSCA ne pouvait pas mieux préparer son 8e de finale de Croky Cup, aux allures de finale avant l'heure. Avec un 12/12 et en ayant battu les deux leaders du championnat, Anderlecht se présente même en favori face à un Genk en difficulté ces derniers mois.

Le tirage n'a pas épargné les Mauves, qui auront fort à faire pour que leur parcours en Coupe ne s'achève pas beaucoup trop tôt. L'expression consacrée est connue : la Coupe, c'est "le chemin le plus rapide vers l'Europe"... mais pas que.

Le chemin le plus rapide vers un titre 

En réalité, pour Anderlecht (et pour les autres équipes de leur calibre, comme l'Union et Bruges) ce cliché n'est pas forcément vrai. Au vu de la concurrence et de l'équilibre actuel des choses en championnat, il faut être sacrément pessimiste pour penser que le Sporting finira quoi qu'il en soit hors des tickets européens en championnat.

Le RSCA doit donc voir la Coupe non pas comme le chemin le plus court vers une Europe qui leur semble de toute façon promise... mais bien comme le chemin le plus court vers un titre qui le fuit depuis 2017. Sans titre cette saison, les Mauve & Blanc atteindront le cap des 10 ans sans soulever de trophée : impensable.

Pour cette raison, on doute que Besnik Hasi "fasse tourner" ce soir : Anderlecht ne joue que deux compétitions, et doit être capable de le faire à 100% sur tous les fronts. Une qualification ce soir, et le Sporting sera de facto l'un des grands favoris de la Croky Cup.

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

03/12

Touché à la main contre l'Union, Nilson Angulo pourra finalement jouer la Coupe de Belgique jeudi contre Genk.

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

03/12

Anderlecht se déplacera à Genk demain soir. Une visite périlleuse pour les Mauves, qui veulent continuer sur leur bonne dynamique.

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

03/12 1

Anderlecht se rendra à Genk demain soir. Besnik Hasi est conscient de la qualité de l'effectif du Racing.

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

03/12 1

C'est la tuile et le seul revers de médaille d'un mois de novembre parfait pour le RSC Anderlecht : Marco Kana est out pour 4 à 6 semaines. Heureusement pour les Mauves, ce...

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

03/12

Après la victoire du RSC Anderlecht dans le derby de Bruxelles, le centre-ville s'affichera encore un peu plus en Mauve & Blanc.

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00

Le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht s'affrontent ce jeudi soir en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Thorsten Fink ne fera que peu tourner son effectif, tout co...

Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

15:00 1

Anderlecht se rend ce jeudi à la Cegeka Arena pour affronter le KRC Genk en Coupe de Belgique. Les Mauves espèrent y décrocher une place en quarts de finale, mais devront l...

Coupe de Belgique

 Huitièmes de finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
Beerschot Beerschot 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Louvain OH Louvain 1-2 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
