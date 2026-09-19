|Date:
|17/10/2026 17:30
|Compétition:
|Coupe de Belgique
|journée:
|Septième tour
|Stade:
|Stade Charles Tondreau
Mons - Charleroi (Coupe de Belgique 2026/2027)
Rencontre du Septième tour en Coupe de Belgique 2026/2027 entre Mons et Charleroi.
|Date:
|17/10/2026 17:30
|Compétition:
|Coupe de Belgique
|journée:
|Septième tour
|Stade:
|Stade Charles Tondreau
Les compositions
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Live
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Florent Malice
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Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Possession
32
68
Attaques
68
90
Attaques dangereuses
49
88
Total des tirs
6
9
Tirs cadrés
3
2
Tirs non-cadrés
3
7
Possession
28
72
Attaques
40
50
Attaques dangereuses
25
50
Total des tirs
3
6
Tirs cadrés
0
1
Tirs non-cadrés
3
5
Possession
36
64
Attaques
28
40
Attaques dangereuses
24
38
Total des tirs
3
3
Tirs cadrés
3
1
Tirs non-cadrés
0
2
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88
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Centre de Mbemba, superbe intervention de Dauchy pour venir empêcher un Carolo de reprendre
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85
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Nouvelle grosse occasion pour l'Albert avec un centre repris par Bamona, c'est croqué et Delavallée capte ! Corner dans l'autre sens obtenu par Van den Kerkhof
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81
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Sow se fait prendre de vitesse par Bosango monté au jeu ! Il faut une belle anticipation de Delavallée et un retour de Keita
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81
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Frappe venue de la droite, Vachoux repousse... la défensee montoise se dégage
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77
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OH LA FAUSSE QUEUE DE KEITA !! Sur un centre venu de la droite, il loupe totalement son intervention et Delavallée doit être attentif devant Mukandila pour éviter le 1-0 !
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73
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Van den Kerkhof doit encore intervenir de toute urgence sur Bamona après une passe latérale complètement ratée de Scheidler !
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71
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Long ballon vers Bamona sans hors-jeu, son centre est repoussé de justesse par Keita... Charleroi est très souvent pris en défaut en contre !
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68
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Oooolala l'alerte dans le rectangle avec une intervention très limite de Van den Kerkhof ! Pas de VAR à ce stade de la compétition
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67
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Jakob Napoleon Romsaas
Antoine Colassin
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66
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Intervention de justesse de Keita sur un bon centre de De Almeida, corner pour le RAEC
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65
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Centre raté de Freddy Mbemba
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64
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On a la sensation que Mons faiblit un peu sur le plan physique
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62
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Grosse faute de Keita qui s'était fait effacer par son vis-à-vis !
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61
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Belle ouverture vers Nzita, qui centre dans les gants de Vachoux
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59
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Gaku Nawata
Freddy Mbemba
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59
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Triston Rowe
Patrick Pflücke
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58
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Superbe combinaison montoise côté droit, mais le centre de De Almeida est raté ! Dommage pour le RAEC
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57
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Quelle belle phase montoise avec De Sart qui ouvre vers Bamona... petit contrôle orienté de ce dernier, mais le mauvais choix avec une frappe sur Delavallée
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56
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Carte jaune pour Mayron De Almeida
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55
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Bien défendu de Keita pour couper une trajectoire de passe vers Brogno, puis faute et carte jaune pour De Almeida
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53
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Superbe action signée De Almeida qui passe trois Carolos en force, puis ouvre vers Bamona
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52
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Sortie hésitante de Delavallée, puis faute montoise
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51
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Corner obtenu par Bamona devant Keita !! Très bien joué du Dragon
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50
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Les phases offensives carolo sont lentes, prévisibles
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47
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Jaillissement défensif de Bridoux devant Gatawa après une déviation de Romsaas
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46
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C'est reparti, sans changements des deux côtés !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Stats Première mi-temps
Possession
28
72
Attaques
40
50
Attaques dangereuses
25
50
Total des tirs
3
6
Tirs cadrés
0
1
Tirs non-cadrés
3
5
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43
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Carte jaune pour Triston Rowe
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43
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Bon coup-franc pour l'Albert côté gauche...
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42
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Scheidler tente un changement d'aile vers Van den Kerkhof... c'est totalement raté
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40
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Frappe contrée de Romsaas, contre initié par Mayron De Almeida... qui tente une "Sebaoui", avec bien moins de réussite
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39
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Boukamir tente une frappe... loin au-dessus
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39
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Gros travail défensif de Dauchy et dégagement de Vachoux !
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38
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Bonne intervention de Nzita côté gauche
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37
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Coup-franc côté gauche donné par Loris Brogno, et gâché par un hors-jeu
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35
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Incompréhension entre Scheidler et Boukamir, le RAEC récupère ! Charleroi manque d'inspiration
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31
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Demi-occasion pour l'Albert ! Sur base d'un coup-franc lointain, Brogno sert Muzhaqi qui frappe à côté
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29
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Mauvaise passe latérale d'Aurélien Scheidler
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26
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Très belle combinaison entre Van den Kerkhof et Scheidler, frappe de l'Algérien loin au-dessus
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24
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Petite frayeur entre Vachoux et Dauchy mais le gardien montois capte le ballon devant Gatawa
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23
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Faute bien obtenue par Mukandila après un bon travail défensif de Bamona devant Rowe
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22
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Ooouh Van den Kerkhof profite d'une mauvaise relance carolo, se projette vers l'avant et frappe de peu à côté
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19
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Centre de Bamona... tir de Mindombe, loin au-dessus
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18
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ROMSAAS ! Reprise déviée après un centre-tir de Van den Kerkhof, corner
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15
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Phase montoise emmenée par Bamona, centre ensuite venu de la droite que capte Delavallée sans problème
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15
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Très bon centre de Nzita, Boujouh se dégage bien !!
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12
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Touche jouée vite par Van den Kerkhof dans le dos de la défense vers Rowe, dont le centre est capté par Vachoux
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8
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Jolie remontée de terrain montoise, mais centre raté d'Alexis De Sart
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7
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Belle ouverture de Keita vers Van den Kerkhof, qui rate son centre
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3
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Mal donné par Nawata
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3
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Corner intelligemment obtenu par Aurélien Scheidler
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2
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Premier long ballon de Sow vers Van den Kerkhof, trop long
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1
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C'est parti au Tondreau !
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1
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Mons - Charleroi: 0-0
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Mons:
Banc: Arno Valkenaers - David Mindombe - Naïm Boujouh - Alexis De Sart - Mayron De Almeida
Banc: Adama Bojang - Patrick Pflücke - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Mohamed Kone - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels