Mons - Charleroi (Coupe de Belgique 2026/2027)

Florent Malice



Stats

Première mi-temps

Deuxième mi-temps Possession 32 68 Attaques 68 90 Attaques dangereuses 49 88 Total des tirs 6 9 0 3 7 0 0 3 2 0 Tirs cadrés 3 2 Tirs non-cadrés 3 7 2 Coups de coin 4 Possession 28 72 Attaques 40 50 Attaques dangereuses 25 50 Total des tirs 3 6 0 3 5 0 0 0 1 0 Tirs cadrés 0 1 Tirs non-cadrés 3 5 0 Coups de coin 2 Possession 36 64 Attaques 28 40 Attaques dangereuses 24 38 Total des tirs 3 3 0 0 2 0 0 3 1 0 Tirs cadrés 3 1 Tirs non-cadrés 0 2 2 Coups de coin 2



88

Centre de Mbemba, superbe intervention de Dauchy pour venir empêcher un Carolo de reprendre



85

Nouvelle grosse occasion pour l'Albert avec un centre repris par Bamona, c'est croqué et Delavallée capte ! Corner dans l'autre sens obtenu par Van den Kerkhof



81

Sow se fait prendre de vitesse par Bosango monté au jeu ! Il faut une belle anticipation de Delavallée et un retour de Keita



81

Frappe venue de la droite, Vachoux repousse... la défensee montoise se dégage



77

OH LA FAUSSE QUEUE DE KEITA !! Sur un centre venu de la droite, il loupe totalement son intervention et Delavallée doit être attentif devant Mukandila pour éviter le 1-0 !



73

Van den Kerkhof doit encore intervenir de toute urgence sur Bamona après une passe latérale complètement ratée de Scheidler !



71

Long ballon vers Bamona sans hors-jeu, son centre est repoussé de justesse par Keita... Charleroi est très souvent pris en défaut en contre !



68

Oooolala l'alerte dans le rectangle avec une intervention très limite de Van den Kerkhof ! Pas de VAR à ce stade de la compétition



67

Jakob Napoleon Romsaas

Antoine Colassin





66

Intervention de justesse de Keita sur un bon centre de De Almeida, corner pour le RAEC



65

Centre raté de Freddy Mbemba



64

On a la sensation que Mons faiblit un peu sur le plan physique



62

Grosse faute de Keita qui s'était fait effacer par son vis-à-vis !



61

Belle ouverture vers Nzita, qui centre dans les gants de Vachoux



59

Gaku Nawata

Freddy Mbemba





59

Triston Rowe

Patrick Pflücke





58

Superbe combinaison montoise côté droit, mais le centre de De Almeida est raté ! Dommage pour le RAEC



57

Quelle belle phase montoise avec De Sart qui ouvre vers Bamona... petit contrôle orienté de ce dernier, mais le mauvais choix avec une frappe sur Delavallée



56

Carte jaune pour Mayron De Almeida





55

Bien défendu de Keita pour couper une trajectoire de passe vers Brogno, puis faute et carte jaune pour De Almeida



53

Superbe action signée De Almeida qui passe trois Carolos en force, puis ouvre vers Bamona



52

Sortie hésitante de Delavallée, puis faute montoise



51

Corner obtenu par Bamona devant Keita !! Très bien joué du Dragon



50

Les phases offensives carolo sont lentes, prévisibles



47

Jaillissement défensif de Bridoux devant Gatawa après une déviation de Romsaas



46

C'est reparti, sans changements des deux côtés !



Stats Première mi-temps Possession 28 72 Attaques 40 50 Attaques dangereuses 25 50 Total des tirs 3 6 0 3 5 0 0 0 1 0 Tirs cadrés 0 1 Tirs non-cadrés 3 5 0 Coups de coin 2



43

Carte jaune pour Triston Rowe





43

Bon coup-franc pour l'Albert côté gauche...



42

Scheidler tente un changement d'aile vers Van den Kerkhof... c'est totalement raté



40

Frappe contrée de Romsaas, contre initié par Mayron De Almeida... qui tente une "Sebaoui", avec bien moins de réussite



39

Boukamir tente une frappe... loin au-dessus



39

Gros travail défensif de Dauchy et dégagement de Vachoux !



38

Bonne intervention de Nzita côté gauche



37

Coup-franc côté gauche donné par Loris Brogno, et gâché par un hors-jeu



35

Incompréhension entre Scheidler et Boukamir, le RAEC récupère ! Charleroi manque d'inspiration



31

Demi-occasion pour l'Albert ! Sur base d'un coup-franc lointain, Brogno sert Muzhaqi qui frappe à côté



29

Mauvaise passe latérale d'Aurélien Scheidler



26

Très belle combinaison entre Van den Kerkhof et Scheidler, frappe de l'Algérien loin au-dessus



24

Petite frayeur entre Vachoux et Dauchy mais le gardien montois capte le ballon devant Gatawa



23

Faute bien obtenue par Mukandila après un bon travail défensif de Bamona devant Rowe



22

Ooouh Van den Kerkhof profite d'une mauvaise relance carolo, se projette vers l'avant et frappe de peu à côté



19

Centre de Bamona... tir de Mindombe, loin au-dessus



18

ROMSAAS ! Reprise déviée après un centre-tir de Van den Kerkhof, corner



15

Phase montoise emmenée par Bamona, centre ensuite venu de la droite que capte Delavallée sans problème



15

Très bon centre de Nzita, Boujouh se dégage bien !!



12

Touche jouée vite par Van den Kerkhof dans le dos de la défense vers Rowe, dont le centre est capté par Vachoux



8

Jolie remontée de terrain montoise, mais centre raté d'Alexis De Sart



7

Belle ouverture de Keita vers Van den Kerkhof, qui rate son centre



3

Mal donné par Nawata



3

Corner intelligemment obtenu par Aurélien Scheidler



2

Premier long ballon de Sow vers Van den Kerkhof, trop long



1

C'est parti au Tondreau !



1

Mons - Charleroi: 0-0



