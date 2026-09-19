Mons Mons
0-0
Charleroi Charleroi
monMons
chaCharleroi
Date: 17/10/2026 17:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Charles Tondreau

Mons - Charleroi (Coupe de Belgique 2026/2027)

Rencontre du Septième tour en Coupe de Belgique 2026/2027 entre Mons et Charleroi.

Date: 17/10/2026 17:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Charles Tondreau

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' -
Rowe Triston 59' -
Sow Massamba 90' -
Keita Cheick 90' -
Nzita Mardochee 90' -
Khalifi Yassine 90' -
Boukamir Amine 90' -
Van Den Kerkhof Kevin 90' -
Romsaas Jakob Napoleon 67' -
Nawata Gaku 59' -
Scheidler Aurélien 90' -
Banc
Bojang Adama 0'  
Pflücke Patrick 31' -
Cremer Arthur 0'  
Cisse Isaac 0'  
Mbemba Freddy 31' -
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 23' -
Kone Mohamed 0'  
Solheid Noah 0'  
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  

Live

Florent Malice


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.

Possession

32
68

Attaques

68
90

Attaques dangereuses

49
88

Total des tirs

6
9
0 3     7 0
0 3 2 0

Tirs cadrés

3
2

Tirs non-cadrés

3
7
2 Coups de coin 4

Possession

28
72

Attaques

40
50

Attaques dangereuses

25
50

Total des tirs

3
6
0 3     5 0
0 0 1 0

Tirs cadrés

0
1

Tirs non-cadrés

3
5
0 Coups de coin 2

Possession

36
64

Attaques

28
40

Attaques dangereuses

24
38

Total des tirs

3
3
0 0     2 0
0 3 1 0

Tirs cadrés

3
1

Tirs non-cadrés

0
2
2 Coups de coin 2

88
 Centre de Mbemba, superbe intervention de Dauchy pour venir empêcher un Carolo de reprendre
85
 Nouvelle grosse occasion pour l'Albert avec un centre repris par Bamona, c'est croqué et Delavallée capte ! Corner dans l'autre sens obtenu par Van den Kerkhof
81
 Sow se fait prendre de vitesse par Bosango monté au jeu ! Il faut une belle anticipation de Delavallée et un retour de Keita
81
 Frappe venue de la droite, Vachoux repousse... la défensee montoise se dégage
77
 OH LA FAUSSE QUEUE DE KEITA !! Sur un centre venu de la droite, il loupe totalement son intervention et Delavallée doit être attentif devant Mukandila pour éviter le 1-0 !
73
 Van den Kerkhof doit encore intervenir de toute urgence sur Bamona après une passe latérale complètement ratée de Scheidler !
71
 Long ballon vers Bamona sans hors-jeu, son centre est repoussé de justesse par Keita... Charleroi est très souvent pris en défaut en contre !
68
 Oooolala l'alerte dans le rectangle avec une intervention très limite de Van den Kerkhof ! Pas de VAR à ce stade de la compétition
67
 remplacé Jakob Napoleon Romsaas
remplaçant Antoine Colassin
66
 Intervention de justesse de Keita sur un bon centre de De Almeida, corner pour le RAEC
65
 Centre raté de Freddy Mbemba
64
 On a la sensation que Mons faiblit un peu sur le plan physique
62
 Grosse faute de Keita qui s'était fait effacer par son vis-à-vis !
61
 Belle ouverture vers Nzita, qui centre dans les gants de Vachoux
59
 remplacé Gaku Nawata
remplaçant Freddy Mbemba
59
 remplacé Triston Rowe
remplaçant Patrick Pflücke
58
 Superbe combinaison montoise côté droit, mais le centre de De Almeida est raté ! Dommage pour le RAEC
57
 Quelle belle phase montoise avec De Sart qui ouvre vers Bamona... petit contrôle orienté de ce dernier, mais le mauvais choix avec une frappe sur Delavallée
56
  Carte jaune pour Mayron De Almeida
55
 Bien défendu de Keita pour couper une trajectoire de passe vers Brogno, puis faute et carte jaune pour De Almeida
53
 Superbe action signée De Almeida qui passe trois Carolos en force, puis ouvre vers Bamona
52
 Sortie hésitante de Delavallée, puis faute montoise
51
 Corner obtenu par Bamona devant Keita !! Très bien joué du Dragon
50
 Les phases offensives carolo sont lentes, prévisibles
47
 Jaillissement défensif de Bridoux devant Gatawa après une déviation de Romsaas
46
 C'est reparti, sans changements des deux côtés !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Stats Première mi-temps

Possession

28
72

Attaques

40
50

Attaques dangereuses

25
50

Total des tirs

3
6
0 3     5 0
0 0 1 0

Tirs cadrés

0
1

Tirs non-cadrés

3
5
0 Coups de coin 2

43
  Carte jaune pour Triston Rowe
43
 Bon coup-franc pour l'Albert côté gauche...
42
 Scheidler tente un changement d'aile vers Van den Kerkhof... c'est totalement raté
40
 Frappe contrée de Romsaas, contre initié par Mayron De Almeida... qui tente une "Sebaoui", avec bien moins de réussite
39
 Boukamir tente une frappe... loin au-dessus
39
 Gros travail défensif de Dauchy et dégagement de Vachoux !
38
 Bonne intervention de Nzita côté gauche
37
 Coup-franc côté gauche donné par Loris Brogno, et gâché par un hors-jeu
35
 Incompréhension entre Scheidler et Boukamir, le RAEC récupère ! Charleroi manque d'inspiration
31
 Demi-occasion pour l'Albert ! Sur base d'un coup-franc lointain, Brogno sert Muzhaqi qui frappe à côté
29
 Mauvaise passe latérale d'Aurélien Scheidler
26
 Très belle combinaison entre Van den Kerkhof et Scheidler, frappe de l'Algérien loin au-dessus
24
 Petite frayeur entre Vachoux et Dauchy mais le gardien montois capte le ballon devant Gatawa
23
 Faute bien obtenue par Mukandila après un bon travail défensif de Bamona devant Rowe
22
 Ooouh Van den Kerkhof profite d'une mauvaise relance carolo, se projette vers l'avant et frappe de peu à côté
19
 Centre de Bamona... tir de Mindombe, loin au-dessus
18
 ROMSAAS ! Reprise déviée après un centre-tir de Van den Kerkhof, corner
15
 Phase montoise emmenée par Bamona, centre ensuite venu de la droite que capte Delavallée sans problème
15
 Très bon centre de Nzita, Boujouh se dégage bien !!
12
 Touche jouée vite par Van den Kerkhof dans le dos de la défense vers Rowe, dont le centre est capté par Vachoux
8
 Jolie remontée de terrain montoise, mais centre raté d'Alexis De Sart
7
 Belle ouverture de Keita vers Van den Kerkhof, qui rate son centre
3
 Mal donné par Nawata
3
 Corner intelligemment obtenu par Aurélien Scheidler
2
 Premier long ballon de Sow vers Van den Kerkhof, trop long
1
 C'est parti au Tondreau !
1
 Mons - Charleroi: 0-0
Mons:
Banc: Arno Valkenaers - David Mindombe - Naïm Boujouh - Alexis De Sart - Mayron De Almeida

Charleroi (Mons - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Triston Rowe - Massamba Sow - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Gaku Nawata - Aurélien Scheidler
Banc: Adama Bojang - Patrick Pflücke - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Mohamed Kone - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

présentation (du match)

Mario Kohnen fait un peu tourner : les compos de Mons-Charleroi

Mario Kohnen fait un peu tourner : les compos de Mons-Charleroi

17:19

Les compositions du derby hennuyer en 16e de finale de la Croky Cup sont tombées : Mario Kohnen a un peu fait tourner, mais les Dragons vont tout de même affronter plusieur...

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved