LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo

Le Standard entre en lice en Coupe de Belgique ce vendredi soir à Sclessin face à Dender, l'ancien club de Vincent Euvrard, mais aussi de Bruny Nsimba, attendu comme titulaire à la pointe de l'attaque des Rouches. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, le Standard n'a pas le droit à l'erreur face à Dender ce vendredi soir, pour son entrée en lice en Croky Cup.

Comme l'a déclaré Vincent Euvrard en conférence de presse mercredi, tout autre résultat qu'une qualification serait un énorme échec pour les Rouches, qui voient déjà leurs ambitions européennes en Pro League sérieusement compromises.

On le sait, la Coupe représente le meilleur moyen de se qualifier pour une compétition européenne. Le Standard, qui n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2018, se doit donc de jouer tous les coups à fond.

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Euvrard l'a annoncé en conférence de presse : il n'y aura pas de rotation d'effectif pour cette rencontre. Les meilleurs joueront, sans que du temps de jeu soit distribué pour faire plaisir à certains.

De son côté, Dender, ancien club de Vincent Euvrard et de Bruny Nsimba, tentera de tendre un piège aux Rouches pour les éliminer de la compétition. Standard - Dender, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be ce vendredi soir.