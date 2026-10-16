LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo

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Loïc Woos depuis Sclessin
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88
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But de Standard
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86
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Gerard Vandeplas
David Toshevski
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86
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82
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Frappe puissante de Nsimba, au-dessus
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79
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Krzysztof Koton
Kembo Diliwidi
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76
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Frappe de Touzghar, trop enlevée
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73
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Perte de balle de Nguene, Viltard frappe à côté
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71
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Casper Nielsen
Tobias Mohr
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71
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Salieu Drammeh
Bernard Nguene
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71
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Gustav Mortensen
Dimitri Lavalée
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67
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Frappe flottante de Vandeplas, Epolo tombe presque mais écarte difficilement
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65
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L'arrêt d'Epolo !
Marsoni Sambu se joue totalement de Mortensen et centre, Epolo le dévie, Nathan Rodes reprend le ballon mais le Congolais est encore à la bonne place
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63
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Frappe de Vandeplas contrée par Karamoko
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61
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Nouveau corner pour Dender dévié au premier poteau, Epolo est attentif
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60
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Centre de Daali, trop long pour Vandeplas
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58
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Corner de Dender qui passe devant tout le monde, petite frayeur dans le rectangle du Standard
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55
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Encore un mauvais choix de Mortensen en phase offensive
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54
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Frappe de l'extérieur du pied droit de Drammeh qui frôle le poteau
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48
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Passe de Nhaili dans la profondeur, bonne anticipation d'Epolo
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46
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C'est reparti ! Fossey, malade, est sorti pour Lawrence
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46
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Marlon Fossey
Henry Lawrence
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
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45+1
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Frappe de Karamoko sur un deuxième ballon d'un corner, à côté
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45
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Une minute de temps additionnel
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40
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C'était encore Breugelmans, déjà l'auteur de la semelle sur Nielsen en début de match
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39
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Centre vers Nsimba qui semble accroché dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas
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36
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Le Standard continue de maitriser le jeu dans le camp de Dender
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33
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31
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Goooooooal pour le Standard !
Et cela devait venir de l'homme le plus dangereux de cette première demi-heure. Mais c'est surtout un relais entre Drammeh et Nielsen qui permet au Gambien de centrer pour Abid, qui n'avait plus qu'à pousser. 1-0 !
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30
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Remontée de balle d'Abid, centre de Touzghar, Nsimba et Nguene manquent leur reprise dans le rectangle
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29
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But de Adnane Abid (Salieu Drammeh)
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Mortensen pour Touzghar dans le rectangle, qui gagne le corner
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25
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Centre de Fossey qui ne trouve pas preneur
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22
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Encore un long ballon vers Vandeplas bien géré par Hautekiet
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19
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Epolo sur la frappe de Viltard
Belle frappe enroulée de Viltard, et belle parade d'Epolo
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16
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Belle couverture de Hautekiet sur un ballon vers Vandeplas
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16
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Fortin devant Nielsen
Ballon dans la profondeur d'Abid pour Nielsen, qui frappe et trouve Fortin
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15
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Relais entre Drammeh et Fossey qui ne se transforme pas en une occasion
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14
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Mortensen manque une passe simple de transition vers Nsimba et s'excuse
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12
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Abid cherche Nielsen entre les lignes qui connecte avec Nsimba, l'attaquant des Rouches rate sa reprise
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10
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Centre brossé d'Abid, qui trouve Fortin
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9
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Nielsen est remonté sur la pelouse
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8
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Remontée de balle de Nsimba qui gagne le corner et qui en perd son protège-tibias sur l'action
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8
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Il y avait bien une semelle de Breugelmans sur Nielsen, et potentiellement un penalty pour le Standard
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7
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Le Danois s'est blessé sur l'action, les soigneurs interviennent et cela ne semble pas anodin
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6
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La première occasion pour Nielsen
Récupération du Standard dans l'entrejeu et remontée de balle de Touzghar qui glisse à Abid, qui contourne la défense et laisse à Nielsen, dont la frappe passe à côté
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5
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4
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Nielsen cherche Fossey dans la profondeur, l'Américain ne peut rabattre le ballon
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3
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Centre de Nhaili, capté en deux temps par Epolo
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2
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Première longue balle pour Vandeplas dans le dos de la défense du Standard, bien attentive
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1
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Le ballon roule à Sclessin !
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1
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Standard - FCV Dender EH: 0-0
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20:59
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Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !
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Standard:
Matthieu Epolo
- Marlon Fossey
- Ibrahim Karamoko
- Ibe Hautekiet
- Gustav Mortensen
- Casper Nielsen
- Alexis Trouillet
- Rayan Touzghar
- Salieu Drammeh
- Bruny Nsimba
- Adnane Abid
Banc:
Tobias Mohr
- Andi Zeqiri
- Dennis-Yerai Eckert Ayensa
- Bernard Nguene
- Henry Lawrence
- Lucas Pirard
- Marco Ilaimaharitra
- Dimitri Lavalée
- Ryan Fosso
FCV Dender EH:
Louis Fortin
- Marsoni Sambu
- Ilias Breugelmans
- Bo De Kerf
- Kobe Cools
- Amine Daali
- Malcolm Viltard
- Nathan Rodes
- Krzysztof Koton
- Gerard Vandeplas
- Adam Nhaili
Banc:
Julien Devriendt
- Christopher Jullien
- Oskar Szulc
- David Toshevski
- Kembo Diliwidi
- Matteo Nkurunziza
- Pjotr Kestens
- Oumar Balde