Date: 16/10/2026 21:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE : Tout le Standard s'endort, sauf Epolo

Le Standard entre en lice en Coupe de Belgique ce vendredi soir à Sclessin face à Dender, l'ancien club de Vincent Euvrard, mais aussi de Bruny Nsimba, attendu comme titulaire à la pointe de l'attaque des Rouches. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Temps   87' 26" 
Loïc Woos depuis Sclessin
88

But 		But de Standard
86
 remplacé Gerard Vandeplas
remplaçant David Toshevski
86
Standard - FCV Dender EH
82
 Frappe puissante de Nsimba, au-dessus
79
 remplacé Krzysztof Koton
remplaçant Kembo Diliwidi
76
 Frappe de Touzghar, trop enlevée
73
 Perte de balle de Nguene, Viltard frappe à côté
71
 remplacé Casper Nielsen
remplaçant Tobias Mohr
71
 remplacé Salieu Drammeh
remplaçant Bernard Nguene
71
 remplacé Gustav Mortensen
remplaçant Dimitri Lavalée
67
 Frappe flottante de Vandeplas, Epolo tombe presque mais écarte difficilement
65
 L'arrêt d'Epolo !
Marsoni Sambu se joue totalement de Mortensen et centre, Epolo le dévie, Nathan Rodes reprend le ballon mais le Congolais est encore à la bonne place
63
 Frappe de Vandeplas contrée par Karamoko
61
 Nouveau corner pour Dender dévié au premier poteau, Epolo est attentif
60
 Centre de Daali, trop long pour Vandeplas
58
 Corner de Dender qui passe devant tout le monde, petite frayeur dans le rectangle du Standard
55
 Encore un mauvais choix de Mortensen en phase offensive
54
 Frappe de l'extérieur du pied droit de Drammeh qui frôle le poteau
48
 Passe de Nhaili dans la profondeur, bonne anticipation d'Epolo
46
 C'est reparti ! Fossey, malade, est sorti pour Lawrence
46
 remplacé Marlon Fossey
remplaçant Henry Lawrence


Arbitre 		Mi-temps


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Stats Première mi-temps

Possession

67
33

Attaques

58
39

Attaques dangereuses

43
14

Total des tirs

9
2
0 7     1 0
0 2 1 0

Tirs cadrés

2
1

Tirs non-cadrés

7
1
3 Coups de coin 1

45+1
 Frappe de Karamoko sur un deuxième ballon d'un corner, à côté
45
 Une minute de temps additionnel
40
 C'était encore Breugelmans, déjà l'auteur de la semelle sur Nielsen en début de match
39
 Centre vers Nsimba qui semble accroché dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas
36
 Le Standard continue de maitriser le jeu dans le camp de Dender
33
Standard - FCV Dender EH
31
 Goooooooal pour le Standard !
Et cela devait venir de l'homme le plus dangereux de cette première demi-heure. Mais c'est surtout un relais entre Drammeh et Nielsen qui permet au Gambien de centrer pour Abid, qui n'avait plus qu'à pousser. 1-0 !
30
 Remontée de balle d'Abid, centre de Touzghar, Nsimba et Nguene manquent leur reprise dans le rectangle
29

But 		But de Adnane Abid (Salieu Drammeh)
27
 Mortensen pour Touzghar dans le rectangle, qui gagne le corner
25
 Centre de Fossey qui ne trouve pas preneur
22
 Encore un long ballon vers Vandeplas bien géré par Hautekiet
19
 Epolo sur la frappe de Viltard
Belle frappe enroulée de Viltard, et belle parade d'Epolo
16
 Belle couverture de Hautekiet sur un ballon vers Vandeplas
16
 Fortin devant Nielsen
Ballon dans la profondeur d'Abid pour Nielsen, qui frappe et trouve Fortin
15
 Relais entre Drammeh et Fossey qui ne se transforme pas en une occasion
14
 Mortensen manque une passe simple de transition vers Nsimba et s'excuse
12
 Abid cherche Nielsen entre les lignes qui connecte avec Nsimba, l'attaquant des Rouches rate sa reprise

10
 Centre brossé d'Abid, qui trouve Fortin
9
 Nielsen est remonté sur la pelouse
8
 Remontée de balle de Nsimba qui gagne le corner et qui en perd son protège-tibias sur l'action
8
 Il y avait bien une semelle de Breugelmans sur Nielsen, et potentiellement un penalty pour le Standard
7
 Le Danois s'est blessé sur l'action, les soigneurs interviennent et cela ne semble pas anodin
6
 La première occasion pour Nielsen
Récupération du Standard dans l'entrejeu et remontée de balle de Touzghar qui glisse à Abid, qui contourne la défense et laisse à Nielsen, dont la frappe passe à côté
5
Standard - FCV Dender EH
4
 Nielsen cherche Fossey dans la profondeur, l'Américain ne peut rabattre le ballon
3
 Centre de Nhaili, capté en deux temps par Epolo
2
 Première longue balle pour Vandeplas dans le dos de la défense du Standard, bien attentive
1
 Le ballon roule à Sclessin !
1
 Standard - FCV Dender EH: 0-0

20:59
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !

Standard (Standard - FCV Dender EH)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Ibe Hautekiet - Gustav Mortensen - Casper Nielsen - Alexis Trouillet - Rayan Touzghar - Salieu Drammeh - Bruny Nsimba - Adnane Abid
Banc: Tobias Mohr - Andi Zeqiri - Dennis-Yerai Eckert Ayensa - Bernard Nguene - Henry Lawrence - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Dimitri Lavalée - Ryan Fosso

FCV Dender EH (Standard - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Louis Fortin - Marsoni Sambu - Ilias Breugelmans - Bo De Kerf - Kobe Cools - Amine Daali - Malcolm Viltard - Nathan Rodes - Krzysztof Koton - Gerard Vandeplas - Adam Nhaili
Banc: Julien Devriendt - Christopher Jullien - Oskar Szulc - David Toshevski - Kembo Diliwidi - Matteo Nkurunziza - Pjotr Kestens - Oumar Balde
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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' -
Fossey Marlon 45' -
Karamoko Ibrahim 90' -
Hautekiet Ibe 90' -
Mortensen Gustav 71' -
Nielsen Casper 71' -
Trouillet Alexis 90' -
Touzghar Rayan 90' -
Drammeh Salieu 71' -
Nsimba Bruny 90' -
Abid Adnane 90' -
Banc
Mohr Tobias 19' -
Zeqiri Andi 0'  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 0'  
Nguene Bernard 19' -
Lawrence Henry 45' -
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 0'  
Lavalée Dimitri 19' -
Fosso Ryan 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Fortin Louis 90' -
Sambu Marsoni 90' -
Breugelmans Ilias 90' -
De Kerf Bo 90' -
Cools Kobe 90' -
Daali Amine 90' -
Viltard Malcolm 90' -
Rodes Nathan 90' -
Koton Krzysztof 79' -
Vandeplas Gerard 86' -
Nhaili Adam 90' -
Banc
Devriendt Julien 0'  
Jullien Christopher 0'  
Szulc Oskar 0'  
Toshevski David 4'  
Diliwidi Kembo 11' -
Nkurunziza Matteo 0'  
Kestens Pjotr 0'  
Balde Oumar 0'  

présentation (du match)

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté
Loïc Woos
depuis Sclessin
| Commentaire
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté
Photo: © photonews

Le Standard entre en lice en Coupe de Belgique ce vendredi soir à Sclessin face à Dender, l'ancien club de Vincent Euvrard, mais aussi de Bruny Nsimba, attendu comme titulaire à la pointe de l'attaque des Rouches. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, le Standard n'a pas le droit à l'erreur face à Dender ce vendredi soir, pour son entrée en lice en Croky Cup.

Comme l'a déclaré Vincent Euvrard en conférence de presse mercredi, tout autre résultat qu'une qualification serait un énorme échec pour les Rouches, qui voient déjà leurs ambitions européennes en Pro League sérieusement compromises.

On le sait, la Coupe représente le meilleur moyen de se qualifier pour une compétition européenne. Le Standard, qui n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2018, se doit donc de jouer tous les coups à fond.

Suivez Standard - Dender en direct commenté

Euvrard l'a annoncé en conférence de presse : il n'y aura pas de rotation d'effectif pour cette rencontre. Les meilleurs joueront, sans que du temps de jeu soit distribué pour faire plaisir à certains.

De son côté, Dender, ancien club de Vincent Euvrard et de Bruny Nsimba, tentera de tendre un piège aux Rouches pour les éliminer de la compétition. Standard - Dender, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be ce vendredi soir.

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 17/10 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 17/10 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 17/10 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 17/10 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 17/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 17/10 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/10 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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