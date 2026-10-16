Suis Standard - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
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Date: 16/10/2026 21:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté
Photo: © photonews

Le Standard entre en lice en Coupe de Belgique ce vendredi soir à Sclessin face à Dender, l'ancien club de Vincent Euvrard, mais aussi de Bruny Nsimba, attendu comme titulaire à la pointe de l'attaque des Rouches. Suivez cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.

Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, le Standard n'a pas le droit à l'erreur face à Dender ce vendredi soir, pour son entrée en lice en Croky Cup.

Comme l'a déclaré Vincent Euvrard en conférence de presse mercredi, tout autre résultat qu'une qualification serait un énorme échec pour les Rouches, qui voient déjà leurs ambitions européennes en Pro League sérieusement compromises.

On le sait, la Coupe représente le meilleur moyen de se qualifier pour une compétition européenne. Le Standard, qui n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2018, se doit donc de jouer tous les coups à fond.

Suivez Standard - Dender en direct commenté

Euvrard l'a annoncé en conférence de presse : il n'y aura pas de rotation d'effectif pour cette rencontre. Les meilleurs joueront, sans que du temps de jeu soit distribué pour faire plaisir à certains.


De son côté, Dender, ancien club de Vincent Euvrard et de Bruny Nsimba, tentera de tendre un piège aux Rouches pour les éliminer de la compétition. Standard - Dender, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be ce vendredi soir.

Prono Standard - FCV Dender EH

Standard gagne
Les plus populaires
2-0
(4x)		 2-1
(3x)		 3-0
(2x)

Comparatif Standard - FCV Dender EH

face-à-face remportés

7
4
1
20/12 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
02/12 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
02/08 18:15 Standard Standard 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
17/05 18:15 Standard Standard 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
13/04 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Standard Standard
26/01 13:30 Standard Standard 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
13/09 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Standard Standard
08/11 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
17/01 20:00 Standard Standard 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/08 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 Standard Standard
03/05 20:00 Standard Standard 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
15/12 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Standard Standard

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 20:30 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 20:30 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 21:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 17/10 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 17/10 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 17/10 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 17/10 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 17/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 17/10 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/10 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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