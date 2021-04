Le onze probable de Genk pour affronter le Standard

En quête de leur 4ème Coupe de Belgique, les Genkois ont des atouts pour sa payer le scalp du Standard.

Le KRC Genk peut, par rapport au dernier match de saison régulière (et cette défaite dans les arrêts de jeu contre l'Antwerp) compter sur le retour de Ito. Du coup, il est clair que John Van Den Brom va aligner son trio infernal Ito - Bongonda - Onuachu.

Derrière, un autre trio devra lutter contre le milieu de terrain des Rouches. Heynen, le capitaine et pierre angulaire des Limbourgeois, devrait être aidé de Thorstvedt et Hrosovsky. La défénse, à 4, devrait être composée de Munoz, Cuesta, Lucumi et Arteaga, le tout devant le jeune Vandevoordt.

Le coup d'envoi de cette finale sera donné à 20h45.