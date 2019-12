Le Standard s'écroule et manque le dernier carré face au réalisme de l'Antwerp

Les Rouches avaient réalisé une bonne première période récompensé par un but d'avance, mais ce fut de nouveau insuffisant pour tenir la victoire. Les hommes de Bölöni ont bousculé les Liégeois durant leur temps faible et l'ont emporté avec trois buts inscrits.

Avec Mpoku à la place de Bastien et sans Laifis, malade et remplacé par Lavalée, le Standard voyait l’Antwerp montrer ses ambitions offensives dès le début de la rencontre, avec une division offensive placée haut. Les Rouches n’ont pas eu facile avec l’activité de Lamkel Ze, et Mirallas fut très proche de l’ouverture du score au quart d’heure.

Sur un centre de Buta, le Liégeois a dévié du talon, mais c’est passé du mauvais côté du poteau.Sur sa première belle opportunité le Standard était proche de faire mouche. Boljevic enroulait au second poteau, De Laet devait sauver sur sa ligne. A partir de ce moment, les Principautaires étaient les plus en vue sur la pelouse. Ils prenaient l’avantage dès la 24e minute sur un ballon d’Amallah envoyé vers son ami Vojvoda. Le latéral droit remettait devant le but vide, Maxime Lestienne convertissait l’offrande.

Un blessé de plus

Dans la foulée, Lamkel Ze faisait trembler le cadre, mais c’est le Standard qui obtenait le plus d’opportunités, avec des envois de Lestienne et Boljevic. Le break n’aura pu être réalisé avant le repos, et les Rouches ont perdu Selim Amallah sur blessure. Duje Cop l’a remplacé.

Le Croate a fait trembler les filets au retour des vestiaires, mais le Croate fut sanctionné d’un hors-jeu. L’Antwerp se procurait alors quelques opportunités sans parvenir à cadrer, mais sur coup-franc, l’égalisation tombait. Arslanagic s’imposait sur le ballon de Mirallas, le cuir arrivait idéalement pour Ritchie De Laet qui marquait du front.

Tout était à refaire pour les joueurs de Preud’homme, mais une superbe frappe de Manuel Benson, tout juste entré, allait même donner l’avantage au Great Old trois minutes plus tard.

Le Standard devait faire avec ses forces actuelles pour tenter de revenir, Dragus était lancé dans la partie à la place de Vojvoda, mais c'est Dieumerci Mbokani qui allait se rappeler au bon souvenir de Sclessin pour clore tout suspense à la 84e. La partie se terminera sur un dernier incident avec Lamkel Ze, Boljevic recevra un second carton jaune pour terminer.

L'équipe de Preud'homme quitte donc une seconde compétition en l'espace d'une semaine, le déplacement de samedi à Waasland-Beveren sera important avant de tenter de conclure l'année sur une note positive face au concurrent gantois.