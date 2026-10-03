D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

Après la défaite du RWDM contre les U23 de l'Union, Meux avait la possibilité de dépasser les "Coalisés" tandis que l'Union Rochertoise et Tubize-Braine pouvaient rester accrochés au wagon de tête. Les Meutis, qui ont mené à l'Olympic, doivent se contenter du partage mais sont co-leaders avec le RWDM.

Après la défaite du RWDM au stade Joseph Marien contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise U23, Meux avait la possibilité, en cas de victoire, de devenir le nouveau leader de la D1 FFA. Pour ce faire, il fallait s'imposer à La Neuville contre un Olympic revigoré par l'arrivée sur le banc de Frédéric Stilmant. En embuscade, l'Union Rochefortoise et Tubize-Braine recevaient respectivement le SL16 et Habay-la-Neuve, véritable bête noire la saison dernière des Brabançons. Voici les verdicts de la soirée.

Olympic-Meux 1-1 : Peu Meux faire

Pour sa première à la tête des "Dogues", Frédéric Stilmant a connu la victoire, certes dans la douleur, certes contre une faible équipe de Flénu bien mal embarquée pour sa première saison à ce niveau, mais une victoire quand même. L'ancien adjoint de Vincent Euvrard au Standard espérait surfer sur la vague pour offrir encore du baume au cœur aux vaillants supporters de la Neuville.

La première mi-temps ne donnera pas grand chose et les deux équipes rentreront au vestiaire sur le score de 0-0. La différence se jouera sur le coaching. Laurent Gomez sort ainsi Marion et Lotte pour Detienne et surtout Eli Honnof. Choix gagnant puisque le transfuge de l'UR Namur ouvrait le score pour les "Verts".

Meux sur le velours ? Non. L'Olympic ne se laissait pas abattre par ce but et allait arracher l'égalisation dans les derniers instants grâce à Tyron Crame. Score final 1-1.

Meux ne dépassera pas le RWDM mais revient cependant à sa hauteur avec 16 points. Quant aux "Dogues", ils restent 7e avec 8 points, mais perdent deux points sur Mons et l'Union U23 qui les devançaient. Mais le résultat reste positif pour espérer une dynamique positive dans les prochaines semaines.





Union Rochefortoise - SL16 1-0 : l'important, ce sont les trois points

Forts de leur partage acquis au Stade Machtens en milieu de semaine, l'ambitieuse Union Rochefortoise entendait profiter de la réception du SL16 pour réduire un peu l'écart avec le RWDM, battu en début d'après midi chez les U23 de l'Union. Dès la 9e minute, Thomas Van Hecke allait sauter plus haut que les défenseurs liégeois pour conclure victorieusement un bon coup de coin de Axel Lauwrensens.

Peu inspiré en zone de finition, Rochefort ne plantera jamais le deuxième but qui l'aurait rassuré. L'opposition en face n'était pas assez consistante - à l'image d'un Antoine Mazure toujours muet cette saison - et on comprend mieux pourquoi, elle doit se contenter de l'avant-dernière place de la série.

L'autre Union de D1FFA profite de ce succès sans éclat pour revenir à deux points du duo de co-leaders composé par le RWDM et Meux.

Mons - Flénu 3-0 : les "Dragons" brûlent le voisin

Derby montois entre les ambitieux "Dragons" qui rêvent de montée et le promu voisin de Flénu qui connait un début de saison compliqué en D1 FFA. Une rencontre entre la "maison mère" et le "club satellite" diront les mauvaises langues tant les deux clubs partagent plus que les installations du Stade Tondreau cette saison. Mons qui, après des premiers matchs laborieux, a retrouvé le goût de la victoire, a confirmé ses bonnes dispositions.

Et il ne fallait pas traîner à la buvette puisque Lars Montegnies trompait le portier adverse après seulement 120 secondes. Les "Dragons" étaient-ils partis vers un récital ? Le football sauce Boateng semble toujours aussi peu inspiré malgré une abondance de biens sur le terrain. Résultat, à la pause, les locaux -du jour- rentraient au vestiaire avec ce maigre avantage.

Lars Montegnies allait finalement doubler la mise peu avant l'heure de jeu. A la réception d'un centre parfait donné de la gauche, le Montois allait calmement contrôler le cuir dans la surface avant de crucifier le gardien de Flénu d'une frappe croisée imparable.

Le troisième but tombera sur phase arrêtée et un corner. Qui de Senda Mukandila, Mayron De Almeida ou Jordan Dauchy a finalement conclu cette phase confuse ? Sur le moment, les principaux intéressés n'avaient pas l'air d'avoir tranché, mais le plus important pour les "Dragons" était de mener 3-0.

Et pour couronner le spectacle, Loris Brogno plantera une quatrième rose dans le jardin de Flénu. Mons reste sixième du classement, mais avec un match de moins, et continue d'accrocher à distance le wagon de tête. Flénu reste quant à lui bon dernier, avec seulement une unité engrangée et déjà trois points de retard sur un SL16 comptant un match de moins.

Tubize-Braine - Habay-la-Neuve 1-0 : la bête noire vaincue

La saison dernière, la RUTB a certainement parti une grande partie de ses chances de titre lors de ses duels contre Habay-la-Neuve, victorieux deux fois en phase classique et une fois lors des Play-offs. Le dernier duel entre les deux, qui avait cette fois tourné à l'avantage des Brabançons, devait donner à ces derniers des motifs d'espoir face à des Ardennais à la peine cette saison, avec le départ de leur buteur Antoine Mazure au SL16.

Après avoir perdu dans les derniers instants deux unités au Leburton face aux U23 Unionistes, les hommes de Xavier Robert espéraient cette fois décrocher les trois points et continuer à accrocher le wagon de tête. Et c'était bien parti vers l'heure de jeu quand Richard Makutungu trompait la vigilance de Thiebault Bartholomé. C'est la première réalisation "blanc et or" de l'ancien U17 diabolique formé au Paris SG.

Ce but suffira au bonheur des locaux qui continuent leur bon début de saison avec 14 points au compteur et sont donc troisièmes à égalité avec une Union Rochefortoise qui avait pourtant corrigé les Brabançons dans leurs installations voici quelques semaines. Habay-la-Neuve ne vit décidément pas la même joie que la saison dernière. Les Ardennais sont toujours englués en queue de peloton, dixièmes sur 12, avec seulement cinq points.