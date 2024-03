Menés de trois buts, les U23 d'Anderlecht arrachent le nul au terme d'un scénario invraisemblable !

Les RSCA Futures accueillaient les Francs Borains ce samedi en Challenger Pro League. Une rencontre importante en vue du maintien. Cette dernière a réservé son lot de surprises et de rebondissements !

Les RSCA Futures recevaient les Francs Borains ce samedi après-midi au Stade Roi Baudouin. Trois points d'écart séparaient les deux équipes avant le coup d'envoi. Les Francs Borains avaient l'occasion de prendre une belle option sur le maintien et affrontaient de jeunes Mauves et Blancs qui restaient sur 3 défaites d'affilée.

Début de match catastrophique pour Anderlecht

Ce sont les Bossutois qui prennent l'ascendant dès le début de la rencontre, qu'Anderlecht démarre très mal. Gillekens reprend un coup franc de la tête et pense marquer, mais le but est annulé (4e). Les Futures ne tiennent pas compte de cet avertissement et encaissent dans la minute suivante, via Guirassy qui force Tajaouart au csc (0-1, 5e).

Deux minutes plus tard, et déjà un second but. Lavie, lancé en profondeur, bute sur Vanhoutte. Mais Dailly suit bien de la tête et fait déjà 0-2 (7e). L'alignement de la défense des Futures est tout bonnement catastrophique.

Les Futures tentent de réagir, en vain

Anderlecht vient de se prendre un double coup sur la tête et commence seulement son match. La reprise de la tête de Ure est sauvée par Saussez. Baouf pense faire 1-2 mais l'arbitre annule pour une faute de main (14e). Monticelli frappe ensuite au-desus du cadre (16e). Les hommes de Marink Reedijk multiplient les phases de possession, mais elles sont stériles.

Les Francs Borains ne sont d'ailleurs pas loin de faire encore très mal en contre. Sur un très bon mouvement, Lavie tire un mètre à côté du but de Vanhoutte (31e).

Les Futures ont (enfin) leur première occasion réelle juste avant la mi-temps, avec Saussez qui se détend bien sur une frappe enroulée de Colassin (41e).

Les Francs Borains enfoncent le clou

Les Boussutois veulent faire le break dès le retour des vestiaires. Ils profitent d'un nouveau très mauvais début de mi-temps de la part d'Anderlecht.

Lavie frappe sur Vanhoutte...qui détourne malencontreusement le ballon dans ses propres buts (0-3, 50e). Les dirigeants des Francs Borains ont le sourire : leur équipe vient peut-être bien de faire un grand pas vers le maintien.

3 minutes de folie !

Arrive alors ce qu'honnêtement personne n'avait prédit : Anderlecht revient dans le match ! Suite à plusieurs changements, les Futures ressentent un nouveau souffle et marquent deux buts en 3 minutes.

Goto, qui vient de monter au jeu, fait 1-2 (63e). Directement après, Bouchouari fait 2-3 d'une très belle frappe (65e). Dans la foulée, Tajaouart est tout près de faire 3-3 mais sa frappe passe juste au-dessus.

La balle a clairement changé de camp. Les Futures multiplient les occasions très dangereuses. Saussez doit sortir un arrêt énorme sur une frappe de Tajaouart (69e). De Corte tente de trouver la lucarne mais envoie le ballon juste à côté (74e). Les visiteurs en ont plein les pattes et espèrent tenir le coup jusqu'au coup de sifflet final.

Un scénario invraisembable, Saussez en héros

Malheureusement pour les Francs Borains, les Futures ont de la ressource et beaucoup de talent. A la 89e minute de jeu, Lapage hérite d'un coup franc direct. La frappe de la jeune pépite bruxelloise laisse Saussez sur place. C'est 3-3 !

Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. A peine les Francs Borains viennent-ils d'encaisser ce 3e but que Saussez fauche un joueur d'Anderlecht dans le rectangle. C'est penalty ! Goto s'élance...et bute sur le gardien des Francs Borains.

Les Futures évitent probablement de peu une fin de saison avec la peur de la relégation. Les Francs Borains peuvent s'en vouloir et manquent l'occasion de faire un énorme pas vers le maintien. Leur regard sera tourné vers la rencontre entre Seraing et Ostende de ce dimanche...