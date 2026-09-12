RFC Seraing RFC Seraing
1-2
KSK Hasselt KSK Hasselt
RFC Seraing
KSK Hasselt
0-1
12' (Mehdi Bounou)
(Anas Namri) Amine Messoussa 28'
1-1
1-2
68' Mehdi Bounou
Date: 12/09/2026 16:00
Compétition: Division 2
journée: Journée 5
Stade: Stade du Pairay
Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt
Fabien Chaliaud
| Commentaire
Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt
Photo: © Walfoot.be

Les "Métallos" n'ont pas profité de la réception du promu d'Hasselt pour se relancer. Ce quatrième revers en cinq matchs complique la situation des hommes d'Arnault Mercier, toujours à égalité avec la lanterne rouge de Challenger Pro League.

Seraing a concédé sa quatrième défaite en cinq journées de Challenger Pro League. Les "Métallos" se sont inclinés 1-2 dans leur antre du Pairay contre l'ambitieux pormu du Sporting Hasselt et restent toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Après cinq journées, le bilan est lourd pour les Sérésiens, avec un seul point engrangé sur quinze.

Du côté d'Hasselt, le bilan était plutôt satisfaisant avec deux victoires, puis deux défaites. Ces trois points engrangés contre Seraing permettent aux Limbourgeois de rester dans le train de tête.

Le Sporting a rapidement pris les commandes de la rencontre. Après seulement 12 minutes, Javan Ngoyi a ouvert le score en expédiant au fond des filets de Gillekens une passe de Mehdi Bounou. Bien servi, il a parfaitement placé sa frappe dans le coin opposé pour permettre aux visiteurs de prendre l’avantage.

La belle réaction des "Métallos"

Seraing a cependant réagi peu avant la demi-heure de jeu. Et de quelle manière ! Amine Messoussa, l'une des rares satisfactions de l'après-midi, a égalisé d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, laissant le gardien hasseltois sans réaction.

Les Liégeois n’ont toutefois pas réussi à conserver ce résultat après la pause. Pour ses débuts avec le Sporting Hasselt, l'ancien joueur de l'Antwerp Geoffry Hairemans a déposé un ballon de coup franc devant le but. Mehdi Bounou, idéalement placé, a profité d’un second ballon pour propulser le 1-2 au fond des filets de Gillekens.

La situation de Seraing s’est ensuite compliquée davantage après l’exclusion de Namri. Réduit à 10, le club liégeois n’a plus réellement été en mesure d’inquiéter Hasselt, qui repart avec une victoire précieuse. Le promu affiche désormais neuf points sur quinze et confirme son bon départ en deuxième division. Seraing, de son côté, reste bloqué à un seul point et occupe la dernière place, à égalité de points avec les RSCA Futures, mais une "meilleure" différence de buts.

Les compositions

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RFC Seraing RFC Seraing
Gillekens Nick 90' 6.4 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Bouchentouf Nabil 62' 6.8 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Corneillie Victor 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 44/55 (80%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Diop Moustapha 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Kébé Oussmane 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scarpinati Matteo 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 35/47 (74.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Namri Anas A   81' 6.2 -
  • Assists: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 28/39 (71.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Tunkadi Alexandre 75' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Messoussa Amine 66' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Muland Kayij Matthieu 62' 6.0 -
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Da Costa Emmanuel 28' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Faye Saliou 15' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Jean-Baptiste Romain 0'  
Di Crescenzo Valerio 24' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
 

KSK Hasselt KSK Hasselt
van Keymolen Siebe 73' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Masscho Loic 73' 7.2 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Thiam Cheikh 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 71/75 (94.7%)
Plus de stats
Labie Andres 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 76/79 (96.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Lucker Lucca 84' 6.5 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gerits Nicolas 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 38/52 (73.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bounou MehdiA 84' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Hairemans Geoffrey 29' 6.8 -
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Jourquin Jarno 0'  
Dierckx Tuur 17' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Butera Ethan   6' 6.0  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
Revivre RFC Seraing - KSK Hasselt

Division 2

 Journée 5
Beerschot Beerschot 3-1 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 KSK Hasselt KSK Hasselt
Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 13/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Eupen Eupen
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