Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt

Les "Métallos" n'ont pas profité de la réception du promu d'Hasselt pour se relancer. Ce quatrième revers en cinq matchs complique la situation des hommes d'Arnault Mercier, toujours à égalité avec la lanterne rouge de Challenger Pro League.

Seraing a concédé sa quatrième défaite en cinq journées de Challenger Pro League. Les "Métallos" se sont inclinés 1-2 dans leur antre du Pairay contre l'ambitieux pormu du Sporting Hasselt et restent toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Après cinq journées, le bilan est lourd pour les Sérésiens, avec un seul point engrangé sur quinze.

Du côté d'Hasselt, le bilan était plutôt satisfaisant avec deux victoires, puis deux défaites. Ces trois points engrangés contre Seraing permettent aux Limbourgeois de rester dans le train de tête.

Le Sporting a rapidement pris les commandes de la rencontre. Après seulement 12 minutes, Javan Ngoyi a ouvert le score en expédiant au fond des filets de Gillekens une passe de Mehdi Bounou. Bien servi, il a parfaitement placé sa frappe dans le coin opposé pour permettre aux visiteurs de prendre l’avantage.

La belle réaction des "Métallos"

Seraing a cependant réagi peu avant la demi-heure de jeu. Et de quelle manière ! Amine Messoussa, l'une des rares satisfactions de l'après-midi, a égalisé d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface, laissant le gardien hasseltois sans réaction.

Les Liégeois n’ont toutefois pas réussi à conserver ce résultat après la pause. Pour ses débuts avec le Sporting Hasselt, l'ancien joueur de l'Antwerp Geoffry Hairemans a déposé un ballon de coup franc devant le but. Mehdi Bounou, idéalement placé, a profité d’un second ballon pour propulser le 1-2 au fond des filets de Gillekens.





La situation de Seraing s’est ensuite compliquée davantage après l’exclusion de Namri. Réduit à 10, le club liégeois n’a plus réellement été en mesure d’inquiéter Hasselt, qui repart avec une victoire précieuse. Le promu affiche désormais neuf points sur quinze et confirme son bon départ en deuxième division. Seraing, de son côté, reste bloqué à un seul point et occupe la dernière place, à égalité de points avec les RSCA Futures, mais une "meilleure" différence de buts.