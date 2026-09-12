Date: 12/09/2026 16:00
Compétition: Division 2
journée: Journée 5
Stade: Lotto Park
🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren
Fabien Chaliaud
| Commentaire
🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren
Photo: © photonews

À quelques heures des finales dames et hommes de l'US Open, RSCA Futures et Lokeren étaient en mode petite balle jaune. Ce sont les Waeslandiens qui ont pris le set (2-6) et plongent encore un peu plus la naïve jeunesse anderlechtoise dans la crise.

Les RSCA Futures ont vécu une après-midi particulièrement difficile face à Lokeren. Battus sur un score de tennis (2-6), les jeunes pousses anderlechtoises ont pourtant montré à plusieurs reprises qu’ils étaient capables de revenir dans la rencontre, avant de complètement perdre pied dans le dernier quart d’heure.

Après un mercato mouvementé pour l'équipe première, Antoine Sibierski devra encore gratter son crâne chauve pour trouver des solutions pour une équipe espoir à la dérive en ce début d'exercice de Challenger Pro League.

Malgré les renforts d'Onia Seke, Nga Kana

Renforcés par les jeunes promesse de l'équipe première : Jayden Onia Seke, Zoumana Keita, Joshua Nga Kana et Noah Kalonji notamment étaient présents au coup d’envoi, les Bruxellois ont connu un début de match cauchemardesque. Après seulement quelques secondes, Kalonji a malencontreusement dévié le ballon dans son propre but. Lokeren a même cru doubler la mise peu après, mais les "Mauves" étaient sauvés par un Waeslandien en position de hors-jeu.

Les RSCA Futures ont ensuite progressivement réagi, avec notamment un Nga Kana particulièrement remuant. Malgré cela, Lokeren a doublé la mise par l’intermédiaire de Jordi Palacios. Juste avant la pause, les jeunes "Mauves" ont toutefois repris espoir. Sur un coup franc d’Enzo Sternal, Nunzio Engwanda s’est imposé dans les airs et a ramené le score à 1-2.

Une défense toujours à l'agonie

Après la pause, les problèmes défensifs des Futures ont persisté. Sam Van Aerschot en a profité pour porter le score à 1-3. Les Anderlechtois ont cependant du mental et ont trouvé les ressources pour réagir. Enzo Sternal a servi Pape Ndao, qui a réduit l’écart à 2-3.

À ce moment-là, on se dit que la rencontre semble totalement relancée. Mais les espoirs locaux ont été de courte durée. Maxime Pau a inscrit un superbe quatrième but pour Lokeren, coupant les jambes aux locaux. La structure défensive des Futures s’est alors complètement désagrégée.

Modeste Duku a ensuite alourdi la marque avant qu’Ola-Adebomi ne parachève l’affront en inscrivant le sixième but de Lokeren dans les dernières minutes.

Bons derniers

La présence de plusieurs joueurs ayant déjà joué pour l'équipe première cette saison n’a donc pas permis d’éviter ce lourd revers. Pour l’entraîneur Coen, La fragilité défensive constitue plus que jamais le chantier prioritaire de Jelle Coen. Comme depuis le début de saison. Comme la saison passée, serait-on tenté de dire.

Ce résultat laisse aux RSCA Futures la lanterne rouge de la Challenger Pro League, à égalité de points avec Seraing cependant. Il faudra désormais trouver des solutions, en réagissant dès vendredi prochain sur la pelouse des Francs Borains de Georges-Louis Bouchez, pour sauver une équipe dont la relégation à l'étage inférieur serait une très mauvaise nouvelle pour le club le plus titré du pays.

Les compositions

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RSCA Futures RSCA Futures
Haentjens Michiel 45' 4.8 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Engwanda Nunzio 85' 6.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 51/55 (92.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Keita Zoumana 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 53/57 (93%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Wola-Wetshay Ludovick 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 62/70 (88.6%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kalonji Noah   76' 5.1 -
  • Précision des passes: 40/41 (97.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Nga Kana Joshua 76' 5.8 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
De Ridder Alexander 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 55/60 (91.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Sternal Enzo A A 90' 7.8 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 36/49 (73.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Aliya N'dao Pape 90' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Onia-Seke Jayden 76' 6.0 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Kana Joël 0'  
Sarr Omar 14' 5.6 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Sylla Gassimou 0'  
Vanhoutte Timon 45' 5.4 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Van De Ven Terry 5' 6.3  
Plus de stats
Boussaid Willsem 14' 6.2 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

KSC Lokeren KSC Lokeren
Mabanza Vancy Romeo   80' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Vervacke Simon 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
Plus de stats
Lloci Matias A A 90' 8.4 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 32/34 (94.1%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Doudaev Djovkar 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 56/62 (90.3%)
Plus de stats
Spegelaere Andreas 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 54/57 (94.7%)
  • Interceptions: 4
Plus de stats
Palacios Jordi 90' 7.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Janssen Toon 62' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
Plus de stats
simnica Luan 79' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Brrou Anisse 70' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pau Maxime  90' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Van Aerschot Sam 90' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Denuit Robin 0'  
Ola-Adebomi Ademola 10' 7.3 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Vervaque Jarno A 20' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Mazouz Jassim 28' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Duku Modeste 11' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Revivre RSCA Futures - KSC Lokeren

Division 2

 Journée 5
Beerschot Beerschot 3-1 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 KSK Hasselt KSK Hasselt
Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 13/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Eupen Eupen
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