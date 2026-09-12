🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

À quelques heures des finales dames et hommes de l'US Open, RSCA Futures et Lokeren étaient en mode petite balle jaune. Ce sont les Waeslandiens qui ont pris le set (2-6) et plongent encore un peu plus la naïve jeunesse anderlechtoise dans la crise.

Les RSCA Futures ont vécu une après-midi particulièrement difficile face à Lokeren. Battus sur un score de tennis (2-6), les jeunes pousses anderlechtoises ont pourtant montré à plusieurs reprises qu’ils étaient capables de revenir dans la rencontre, avant de complètement perdre pied dans le dernier quart d’heure.

Après un mercato mouvementé pour l'équipe première, Antoine Sibierski devra encore gratter son crâne chauve pour trouver des solutions pour une équipe espoir à la dérive en ce début d'exercice de Challenger Pro League.

Malgré les renforts d'Onia Seke, Nga Kana

Renforcés par les jeunes promesse de l'équipe première : Jayden Onia Seke, Zoumana Keita, Joshua Nga Kana et Noah Kalonji notamment étaient présents au coup d’envoi, les Bruxellois ont connu un début de match cauchemardesque. Après seulement quelques secondes, Kalonji a malencontreusement dévié le ballon dans son propre but. Lokeren a même cru doubler la mise peu après, mais les "Mauves" étaient sauvés par un Waeslandien en position de hors-jeu.

Les RSCA Futures ont ensuite progressivement réagi, avec notamment un Nga Kana particulièrement remuant. Malgré cela, Lokeren a doublé la mise par l’intermédiaire de Jordi Palacios. Juste avant la pause, les jeunes "Mauves" ont toutefois repris espoir. Sur un coup franc d’Enzo Sternal, Nunzio Engwanda s’est imposé dans les airs et a ramené le score à 1-2.

Une défense toujours à l'agonie

Après la pause, les problèmes défensifs des Futures ont persisté. Sam Van Aerschot en a profité pour porter le score à 1-3. Les Anderlechtois ont cependant du mental et ont trouvé les ressources pour réagir. Enzo Sternal a servi Pape Ndao, qui a réduit l’écart à 2-3.





À ce moment-là, on se dit que la rencontre semble totalement relancée. Mais les espoirs locaux ont été de courte durée. Maxime Pau a inscrit un superbe quatrième but pour Lokeren, coupant les jambes aux locaux. La structure défensive des Futures s’est alors complètement désagrégée.

Modeste Duku a ensuite alourdi la marque avant qu’Ola-Adebomi ne parachève l’affront en inscrivant le sixième but de Lokeren dans les dernières minutes.

Bons derniers

La présence de plusieurs joueurs ayant déjà joué pour l'équipe première cette saison n’a donc pas permis d’éviter ce lourd revers. Pour l’entraîneur Coen, La fragilité défensive constitue plus que jamais le chantier prioritaire de Jelle Coen. Comme depuis le début de saison. Comme la saison passée, serait-on tenté de dire.

Ce résultat laisse aux RSCA Futures la lanterne rouge de la Challenger Pro League, à égalité de points avec Seraing cependant. Il faudra désormais trouver des solutions, en réagissant dès vendredi prochain sur la pelouse des Francs Borains de Georges-Louis Bouchez, pour sauver une équipe dont la relégation à l'étage inférieur serait une très mauvaise nouvelle pour le club le plus titré du pays.