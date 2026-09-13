Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

Les Gaumais réalisent un début de saison presque parfait en Challenger Pro League. Ils n'ont fait qu'une bouchée de Genk et signent leur troisième succès de la saison.

Malgré un mercato estival qui n'aurait pas rencontré tous les désidératas de Drazen Brncic, ancien coach de Tubize-Braine, qui avait remplacé l'entraîneur de la montée Pascal Carzaniga, l'Excelsior Virton réalise un début de saison totalement réussi.

Un pénalty pour prendre l'avance

Ce samedi soir, les Gaumais recevaient la réserve de Genk au stade Yvan Georges et ils n'en ont fait qu'une bouchée. Mieux en place, plus rapide dans les combinaisons, l'Excelsior a bénéficié d'un pénalty peu avant la demi-heure. C'est Ihab Goudani qui s'est chargé de sa transformation pour permettre aux locaux de prendre l'avance (1-0, 28e). C'est d'ailleurs sur ce score que les deux équipes rentraient aux vestiaires.

Lors du deuxième acte, Virton asseyait sa domination en doublant la mise à la 54e. Ehsan Kari, de son crâne chauve, permettait aux Gaumais de doubler la mise et de s'offrir une fin de rencontre tranquille (2-0, 54e).

Sauf que les locaux avaient encore faim et continuaient leur récital. Marks Inchaud inscrivait un troisième et dernier but pour l'Excelsior, qui signe sa troisième victoire en quatre match (3-0, 83e).

En tête en cas de victoire dans son match de retard

Virton est désormais troisième de Challenger Pro League, à égalité de points avec les Francs Borains, mais aussi Lokeren et le Sporting Hasselt, victorieux respectivement des RSCA Futures et de Seraing plus tôt dans la soirée, ce samedi. Les Gaumais sont aussi derrière le duo Beerschot/Dender, mais avec un match de retard, qui pourrait, en cas de victoire, permettre aux ouailles de Drazen Brncic de s'asseoir à la table de deux clubs visant clairement la montée en Jupiler Pro League.





Cette fois le promu de D1 FFA ne semble pas un oiseau pour le chat comme l'Olympic de Charleroi la saison dernière.