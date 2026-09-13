Date: 12/09/2026 20:00
Compétition: Division 2
journée: Journée 5
Stade: Stade Yvan Georges
Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium
Fabien Chaliaud
| Commentaire
Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

Les Gaumais réalisent un début de saison presque parfait en Challenger Pro League. Ils n'ont fait qu'une bouchée de Genk et signent leur troisième succès de la saison.

Malgré un mercato estival qui n'aurait pas rencontré tous les désidératas de Drazen Brncic, ancien coach de Tubize-Braine, qui avait remplacé l'entraîneur de la montée Pascal Carzaniga, l'Excelsior Virton réalise un début de saison totalement réussi.

Un pénalty pour prendre l'avance

Ce samedi soir, les Gaumais recevaient la réserve de Genk au stade Yvan Georges et ils n'en ont fait qu'une bouchée. Mieux en place, plus rapide dans les combinaisons, l'Excelsior a bénéficié d'un pénalty peu avant la demi-heure. C'est Ihab Goudani qui s'est chargé de sa transformation pour permettre aux locaux de prendre l'avance (1-0, 28e). C'est d'ailleurs sur ce score que les deux équipes rentraient aux vestiaires.

Lors du deuxième acte, Virton asseyait sa domination en doublant la mise à la 54e. Ehsan Kari, de son crâne chauve, permettait aux Gaumais de doubler la mise et de s'offrir une fin de rencontre tranquille (2-0, 54e).

Sauf que les locaux avaient encore faim et continuaient leur récital. Marks Inchaud inscrivait un troisième et dernier but pour l'Excelsior, qui signe sa troisième victoire en quatre match (3-0, 83e).

En tête en cas de victoire dans son match de retard

Virton est désormais troisième de Challenger Pro League, à égalité de points avec les Francs Borains, mais aussi Lokeren et le Sporting Hasselt, victorieux respectivement des RSCA Futures et de Seraing plus tôt dans la soirée, ce samedi. Les Gaumais sont aussi derrière le duo Beerschot/Dender, mais avec un match de retard, qui pourrait, en cas de victoire, permettre aux ouailles de Drazen Brncic de s'asseoir à la table de deux clubs visant clairement la montée en Jupiler Pro League.

Cette fois le promu de D1 FFA ne semble pas un oiseau pour le chat comme l'Olympic de Charleroi la saison dernière.

Les compositions

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Virton Virton
De Schrevel Celestin 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Assengue Steeven 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kari Ehsan 71' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lambotte Hugo 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 90/96 (93.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tchaptchet Allan   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Dembele Alliou 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 65/69 (94.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Arib Gaëtan 89' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/65 (84.6%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hachem Abdelsamad A A 90' 7.8 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Wade Paul 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Mantsounga Brad-Hamilton 0'  
Inchaud Marks 19' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Maiorano Luca 2' 6.5  
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Closset Nicolas 0'  
Tormin Tyrone 0'  
Valério Antoine 1' 6.6  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Simba William 19' 7.1 -
  • Précision des passes: 24/25 (96%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
 

Jong Genk Jong Genk
Van Laere Daan 90' 6.8 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pierre Kayden 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Mbavu Elie 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 46/59 (78%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Plus de stats
Kapers Wout   26' 4.9 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Yoshinaga Yumeki 71' 5.7 -
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
De Wannemacker August 20' 5.9 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mocsnik Manu   37' 5.1 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Nzoko Djoully 72' 6.1 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Driessen Jelle 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 48/55 (87.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Manguelle Brad 18' 5.9 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Palacios Adrian 53' 6.5 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
Plus de stats
El Morabet Sami 0'  
Barry Alpha Amadou 19' 5.8 -
Plus de stats
Ogbeiwi Precious 70' 6.3 -
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
De Groof Jens 0'  
Revivre Virton - Jong Genk

Division 2

 Journée 5
Beerschot Beerschot 3-1 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 KSK Hasselt KSK Hasselt
Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19:15 Eupen Eupen
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