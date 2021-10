Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard de Liège et OHL

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille OHL lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

C'est la première de Luka Elsner à la tête du Standard de Liège ce samedi. Le technicien franco-slovène a opté pour son 4-2-3-1 habituel dans lequel figurent plusieurs surprises. Dussenne, Dragus et Tapsoba font leur retour dans le onze liégeois. Gavory et Muleka débutent sur le banc tout comme un certain Mehdi Carcela.