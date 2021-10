Le championnat pour oublier la Coupe à Charleroi

Pas le temps de ruminer l'élimination en Coupe : Charleroi reçoit un AS Eupen qu'il faudra battre pour reprendre une place dans le top 4.

La déception de la Coupe de Belgique, on en a tristement l'habitude à Charleroi, et le trophée autrefois ouvertement convoité est devenu tabou au Mambourg - Mehdi Bayat n'osait plus faire part de ses ambitions en début de saison. Ce qui n'empêche que l'un des objectifs du club fait désormais partie du passé pour cette saison, et qu'il va falloir assurer en championnat.

La réception d'Eupen est l'occasion idéale : après un 0/6, les Pandas peuvent prendre un coup sur la tête en cas de défaite, à l'exact inverse de Zèbres qui pourraient enchaîner une troisième victoire consécutive et dépasser leur adversaire du soir tout en réintégrant le top 4.

Les groupes :