Le tournant dans la saison d'Eupen

Après trois défaites de suite en championnat, Eupen doit relever la tête.

Eupen a bien débuté cet exercice 2021-2022. En effet, les Pandas ont déjà pu prendre 20 points cette saison, ce qui est une belle moisson dans l'optique d'une année réussie. Ils ont même été en tête du championnat au soir de la belle victoire contre Genk.

Mais... ils n'ont que 20 points et avec ce nombre de points, on ne va pas fort loin. Ce samedi, les hommes de Krämer recevront Zulte Waregem, qui est en pleine tempête: seulement 13 points et restant sur une lourde défaite (2-6) à domicile contre les joueurs de Van Den Brom.

Du coup, le match de ce samedi est crucial pour les deux équipes. En effet, si Eupen veut s'accrocher au top 8, trois points seraient les bienvenus. Les Flandriens doivent eux relever la tête, sinon la saison sera longue et stressante.

Une victoire pour les Germanophones aurait donc un triple effet: relancer la machine, s'accrocher au top 8 mais surtout laisser Zulte Waregem dans le fond du classement. Maintenant, il n'y a plus qu'à....