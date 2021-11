Suivez Ostende - Union en DIRECT commenté

L'Union St-Gilloise récupère deux pions importants pour se rendre à la Côte.

Depuis quelques semaines, Felice Mazzù continue de parler de maintien pour son équipe. Vendredi en conférence de presse, il l'a encore rappelé avant de dévoiler un autre objectif pour ses joueurs: "Nous voulons le titre de champion d'automne".

Nous sommes à la quinzième journée de championnat et l'Union a 4 points d'avance sur le second. Une victoire ce dimanche à Ostende et ce sera donc dans la poche.... si l'Antwerp ne s'incline à STVV. Pour ce duel à la Côte, Mazzù récupère Moris, alors que Casper Nielsen sera bel et bien présent. Seul Lynen est toujours absent à la suite de sa blessure au genou.

Felice Mazzu va donc avoir le choix des armes pour tenter de prendre les trois points à la Côte.