L'Union veut rebondir au Stayen pour éviter de gamberger

L'ascenseur émotionnel était total pour l'Union : après une incroyable victoire à Ostende, les leaders se sont piètrement inclinés contre OHL.

On le sait : le plus difficile n'est pas toujours d'arriver au sommet, mais d'y rester. L'Union Saint-Gilloise, championne d'automne, va se cramponner à sa première place et son rêve le plus longtemps possible, mais sa superbe série a été arrêtée contre OHL (1-3). "Ca devait arriver à un moment ou à un autre", relativisaient les Unionistes après la défaite. Cette semaine, en conférence de presse, Felice Mazzù était même optimiste : "Nous avons eu une semaine plus calme cette fois, je suis content. Ca ne fait jamais de bien de se croire trop beaux".

Ce que le match face à Louvain a prouvé, c'est surtout que l'USG reste dépendante de la bonne forme de l'un ou l'autre cadre : si la défense a un mauvais jour, ou si le duo Undav-Vanzeir s'enraie, Felice Mazzù n'a pas toujours les armes nécessaires sur le banc. Kaoru Mitoma a bien failli encore sauver ses couleurs, mais ne pourra pas toujours claquer un triplé en 45 minutes. Ce soir au Stayen, il faudra que le leader redevienne incontestable ... même si le doute est encore loin d'être installé dans les têtes!