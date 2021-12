Un choc wallon pour renouer avec la victoire

Ce dimanche en début de soirée (18h30), le Standard de Liège recevra le Sporting de Charleroi pour le compte de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Ce choc wallon sera crucial pour le Standard et Charleroi tant la victoire est importante dans la lutte aux Playoffs 1 et Playoffs 2. Les deux équipes restent sur un revers en championnat et ont à coeur de renouer avec le succès. La défaite est interdite pour le matricule 16 qui pointerait alors à neuf longueurs des Zèbres alors que les trois points leur permettraient de se rapprocher de cette quatrième place tant convoitée. À noter que les Rouches ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en s'imposant contre le Beerschot jeudi soir.

Luka Elsner devrait récupérer Arnaud Bodart, Samuel Bastien et Selim Amallah pour cette rencontre alors que d’Edward Still ne pourra pas compter sur Jules Van Cleemput et Karim Zedadka pour ce déplacement à Liège. Pour rappel, cela fait 13 ans que les Carolos n’ont plus gagné à Sclessin.