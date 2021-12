80 minutes de patience avant la délivrance: Charleroi enchaîne après le Standard

Malgré un terrain particulièrement difficile, le Sporting de Charleroi et Ostende ont tenté de faire le spectacle, vendredi soir au Mambourg: mais la réussite a longtemps fait défaut, notamment aux attaquants de Charleroi. Jusqu'au coup de tête libérateur de Loïc Bessilé (1-0).

S'il a fallu plusieurs inspections, Monsieur Put a finalement donné son feu vert pour la rencontre d'ouverture de la 18e journée de championnat, au Stade du Pays de Charleroi, où les Zèbres accueillaient le KV Ostende. Sans surprise, Edward Still avait décidé d'aligner le même onze qu'à Sclessin le week-end dernier. Plusieurs changements dans l'équipe de base d'Alexander Blessin en revanche: Guillaume Hubert retrouvait sa place entre les perches ostendaises, tandis que Vincent Koziello, blessé, était remplacé par Nick Bätzner dans l'entrejeu.

Neige et (beaucoup d'occasions)

Sur un terrain enneigé et glissant, rendant délicats contrôles de balle et appuis, le match a démarré sur les chapeaux de roue. Après moins de trois minutes de jeu, Shamar Nicholson s'octroie la première grosse opportunité de la rencontre. Il se présente seul face au portier ostendais, mais Guillaume Hubert a le dernier mot.

Le Jamaïcain aura d'autres occasions dans le premier quart d'heure, dont un enchaînement contrôle poitrine-reprise à la retourne, qui force Guillaume Hubert à une nouvelle parade, mais le KVO se montre aussi dangereux. Sur sa première véritable incursion dans la moitié carolo. Thierry Ambrose part dans le dos de la défense du Sporting, arrive dans le petit rectangle, mais sa passe manque de précision et les Carolos se dégagent tant bien que mal.

Peu avant la demi-heure, Shamar Nicholson reçoit une troisième chance et il ne la loupe pas. À hauteur du point de penalty, le numéro 10 des carolo place le ballon hors-de-portée de Guillaume Hubert. Le stade explose, mais est refroidi dans la foulée. Le juge de ligne a levé son drapeau, le VAR confirme le hors-jeu: le but est annulé.

Guillaume Hubert intraitable

L'attaquant aura encore le dernier mot de la première période. Magnifiquement servi par Ryota Morioka, Shamar Nicholson contrôle et tente sa chance, mais Hubert a parfaitement réduit l'angle et intervient à nouveau.

Dominateurs avant le repos, les Zèbres remontent sur le terrain avec les mêmes intentions et se créent rapidement de grosses occasions. Et si Nicholson avait été l'homme du début de match, Ali Gholizadeh est l'homme du quatrième quart d'heure. Avec le même manque de réussite. Uune tentative qui effleure le poteau, une frappe déviée et un arrêt, encore, de Guillaume Hubert: l'Iranien passe tout près à trois reprises en sept minutes, mais le marquoir reste bloqué à 0-0.

Mais le KVO n'a pas l'intentiion d'encaisser les coups sans répondre. Brecht Capon sonne la révolte d'une frappe plongeante, Hervé Koffi se détend et repousse. Quelques instants plus tard, c'est Thierry Ambrose qui rentre dans le rectangle et tente en puissance. Le portier carolo est à nouveau vigilant.

Un coup de chaud, puis la délivrance

Dominé jusque-là, le KVO est dans un vrai temps fort et passera d'ailleurs à quelques centimètres de l'ouverture du score, à 20 minutes du terme. Sur une frappe des 25 mètres, Nick Batzner envoie le ballon hors de portée d'un Koffi surpris. Mais le dernier rempart des Zèbres est sauvé par son poteau gauche.

L'alerte est passée, les Zèbres retrouvent des sensations offensives et le but va, finalement, tomber, à dix minutes du terme. Sur un centre d'Adem Zorgane, Loïc Bessilé place une reprise de la tête imparable et ouvre la marque.

Le plus dur est fait: Charleroi contrôle les opérations en fin de match et s'offre une nouvelle précieuse victoire pour entamer le deuxième tour de la phase classique. Avec trois points de plus, les Zèbres (4es, 32 points)

reviennent à un point de Bruges et de l'Antwerp et sont déjà assurés de boucler un week-end supplémentaire dans le top 4. Le KVO (12e, 20 points) reste en danger dans le bas de tableau et pourrait voir ses concurrents se rapprocher.