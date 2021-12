Le Club de Bruges a tourné la page européenne, le championnat redevient la priorité

La Ligue des Champions, c'est terminé. Place au championnat pour le Club de Bruges, qui va devoir tourner le bouton pour défendre son titre... dès maintenant.

L'Europe, c'est terminé pour le Club. Si les joueurs de Philippe Clement garderont en tête les performances du début de la campagne, ils devront désormais tourner le bouton et revenir à 200% dans notre compétition.

Et la fin d'année s'annonce tout de même chargée pour les Brugeois: Zulte Waregem, OHL, Anderlecht et le Cercle en championnat, plus la rencontre de Coupe à nouveau contre OHL: ce ne sera pas une partie de plaisir.

Clement va devoir vérifier les états physiques des uns et des autres pour prendre le plus de points possible avant la trêve internationale mais aussi le mercato qui risque d'être agité. Mais quelle équipe va être alignée par Clement? Certainement celle qui aura le plus récupéré physiquement et mentalement de la denrière claque de la Ligue des Champions au Parc des Princes.

Club: Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Sobol, Balanta, Vormer, Vanalek, De Ketelaere, Lang et Dost.