LIVE (21h) : Suivez Anderlecht-STVV en direct commenté !

Vincent Kompany pourrait décider de ne prendre aucun risque à l'approche du choc face au Club de Bruges. Mais remplacera-t-il deux titulaires indiscutables ?

Kristoffer Olsson et Michael Murillo sont tous deux sous le coup d'une suspension potentielle s'ils prennent un carton jaune ce soir, contre Saint-Trond. Et le match suivant, c'est un déplacement périlleux au FC Bruges. Problème : Murillo est de retour en pleine forme et Olsson commence à peine à trouver ses marques et enchaîner les bonnes prestations.

Alors, que décidera Kompany ? La seule option pour Amir Murillo serait de titulariser Bogdan Mykhaylichenko, tandis qu'au milieu, plusieurs options existent (Anouar Aït El-Hadj, Majeed Ashimeru, Marco Kana). Le coach du RSCA affirmait qu'il ne pensait qu'à STVV après la victoire contre Seraing, mais on ne serait pas surpris de le voir faire un choix tactique ...