(Direct) - Mi-temps spectaculaire finalement ! (2-2)

Toujours pas de victoire pour le nouveau coach de Genk.

Je ne veux pas regarder le classement, donc je n'ai pas de raison de devenir nerveux. Avec ses mots Bernd Storck veut enlever l'importance du match de ce jeudi soir contre le Sporting de Charleroi. "Je suis certain à 100% que nous allons nous en sortir, même si le programme est difficile avec Charleroi, l'Antwerp et La Gantoise".

Du côté de Genk, on veut donc positiver au maximum pour enfin lancer une saison qui doit reprendre vers l'avant. Il faut dire que le sLimbourgeois n'ont plus gagné depuis le 31 octobre, c'était il y a une éternité et si les playoffs 1 veulent être dans la poche dans quelques mois, il faudra retrouver la confiance et prendre des points. Sinon, ce sera long, très long.