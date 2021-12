Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et le Beerschot

Après sa folle victoire à l'Antwerp dimanche dernier, le Standard de Liège devra confirmer ce mercredi soir contre le Beerschot lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire dimanche dernier. Luka Elsner semble avoir trouvé le schéma idéal pour son Standard avec cette disposition en 4-2-3-1 qu'il mettait déjà en place quand il officiait du côté de Courtrai. Néanmoins, le T1 des Rouches devra se passer de trois pièces maîtresses ce mercredi pour la réception du Beerschot. En effet, Selim Amallah et Nicolas Raskin sont suspendus tandis que Merveille Bokadi est blessé.

© photonews

Quel onze pour débuter face aux Rats anversois ? Devant Bodart, on devrait retrouver la charnière centrale habituelle Dussenne-Laifis. De retour de suspension, Siquet devrait retrouver sa place sur le flanc droit tandis que Fai devrait occuper le côté gauche de la défense après sa bonne prestation au Bosuil. Au sein de l'entrejeu, Rafia devrait remplacer Raskin et ainsi évoluer aux côtés de Bastien étant donné que Cimirot est toujours incertain et que Pavlovic est suspendu.

Maxime Lestienne devrait quant à lui être aligné sur le flanc gauche et Dönnum à droite. Au poste de N°10, on pourrait retrouver Carcela. En pointe, le technicien franco-slovène devra choisir entre Klauss et Muleka qui a marqué des points lors de ses dernières sorties.

Voici le onze probable liégeois : Bodart, Siquet, Dusenne, Laifis, Fai, Rafia, Bastien, Lestienne, Carcela, Dönnum, Muleka