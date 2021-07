Les Zèbres veulent confirmer devant leur public

Le Sporting Charleroi a été l'une des bonnes surprises de la première journée, après une préparation mitigée. Désormais, dans leur Mambourg, les Zèbres veulent confirmer ces belles dispositions.

Edward Still a pleinement réussi ses débuts officiels en tant que T1 du Sporting Charleroi - et ses débuts officiels en tant qu'entraîneur principal en D1A : Charleroi a surpris son monde en allant dominer le KV Ostende chez lui, et le résultat de ce vendredi a prouvé que ce n'était pas si évident. Reste désormais à confirmer.

Car Charleroi, qui table plutôt sur une saison de transition, doit profiter de ces premières semaines pour faire le plein de points, et un STVV encore loin d'être rodé est le client "idéal" pour lancer la machine à domicile également. L'objectif sera clair : la victoire, avec une ligne d'attaque qui s'est montrée à son avantage à Ostende et va devoir confirmer. Le nouveau venu Zaroury, notamment, était l'une des belles surprises du jour, et les méthodes très "mathématiques" de Still semblent progressivement faire leur chemin dans le jeu carolo.

Cette deuxième journée de Pro League sera également l'heure des retrouvailles entre les supporters carolos et leurs joueurs : après une saison ratée - il n'y a pas d'autres mots - et une grogne perceptible, le match d'ouverture a-t-il suffi pour que tout se passe dans la bonne humeur ? La T4 aura-t-elle un message à adresser à Mehdi Bayat, avant de soutenir de toute sa ferveur son nouvel entraîneur ? Wait and see ...