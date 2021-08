Le Standard veut confirmer ... et ne rien lâcher, cette fois

Après une préparation délicate, le Standard a ravi son public mais concédé une égalisation tardive frustrante. Il faudra confirmer, sans craquer.

Face à Genk, le Standard a coché toutes les cases : grinta, jeu offensif, match débridé, envie. Sclessin s'est enflammé pour la première fois depuis trop longtemps. Mais les Rouches ont péché par naïveté en fin de match et concédé une égalisation terriblement frustrante. L'objectif à Zulte Waregem sera clair : confirmer ces belles dispositions et briser la malédiction du Gaverbeek, où les Rouches n'ont plus gagné depuis 2015.

Aron Donnum devrait faire ses débuts pour le Standard cet après-midi, et tout le monde l'attend avec impatience dans les rangs liégeois. Il sera cependant a priori trop court pour être titularisé. Sauf surprise, Mbaye Leye devrait reconduire le même onze que contre Genk ... en espérant à la fois la même intensité, et un résultat différent.