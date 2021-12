Des absences à combler pour le Standard, un besoin urgent de points pour OHL

Après le report du match contre le Beerschot, c'est sur la pelouse d'OHL que le Standard va tenter de confirmer sa belle victoire de dimanche dernier contre l'Antwerp.

Une rencontre que ne disputeront pas plusieurs titulaires habituels de Luka Elsner. Merveille Bokadi devrait manquer la rencontre, Nicolas Raskin et Selim Amallah sont suspendus, comme d'ailleurs, Damjan Pavlovic. Hugo Siquet, qui avait loupé le match à l'Antwerp après avoir écopé de son cinquième carton jaune, est en revanche de retour.

En face, Marc Brys peut compter sur un effectif presque complet. Une bonne nouvelle pour les Louvanistes qui ont plus que jamais besoin de points: OHL ne pointe qu'à la 16e place et n'a désormais plus qu'un point sur l'actuel barragiste, Zulte Waregem, tombeur du KV Malines samedi soir.