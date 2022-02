(LIVE) La seconde période a débuté entre Zulte et Ostende

Zulte Waregem et le KV Ostende s'affrontent ce soir en match en retard de la 22e journée de Pro League. Un match au parfum de lutte contre la relégation.

Il y a quelques semaines, la rencontre entre Zulte Waregem et le KV Ostende était reportée en raison de cas de coronavirus au sein de l'Essevee. Le duel entre le 16e et le 14e de Pro League aura lieu ce mercredi (18h45), et il sera capital dans la lutte contre la relégation : Zulte n'a que 2 points d'avance sur Seraing, tandis que le KV Ostende en compte 4 et pourrait donc se donner de l'air en cas de victoire.

Pour cette rencontre, rappelons que, comme Genk et OHL plus tard ce soir, les deux équipes ne pourront pas aligner leurs transferts hivernaux arrivés après la date initiale du match. Côté départs, cela ne change pour ainsi dire rien, seul Zulte Waregem ayant vu Joost Van Aken partir (il ne comptait qu'un match joué). Ostende devra faire sans son nouveau portier Kjell Scherpens et sans Osaze Urhogide.

De twee nieuwkomers zijn niet speelgerechtigd en Anton Tanghe is geschorst maar er is nog genoeg keuze voor Markus Pflanz en zijn staf 👇#ZWAKVO https://t.co/szZB8DFFE5 pic.twitter.com/bIlZ3SKLuC — KV Oostende (@kvoostende) February 8, 2022