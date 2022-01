Suivez en direct commenté la rencontre entre Saint-Trond et Seraing

Ce samedi soir (18h30), le RFC Seraing se déplace au Stayen pour y affronter Saint-Trond lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing entame une semaine cruciale. Les prochains résultats du promu sérésien seront déterminants pour le maintien. Les Métallos vont affronter des concurrents directs lors des trois prochaines journées, à savoir Saint-Trond, le Beerschot et Eupen.

Pour le déplacement au STVV, Jean-Louis Garcia doit se passer des services de Lahssaini, Sanogo et Douane, blessés. Faye, Del Fabro, D’Onofrio, Silini et Denuit ne sont quant à eux pas repris. Toutefois, le technicien français peut compter sur les retours de Dietsch et de Bernier. À noter que la nouvelle recrue, Dabila, est qualifiée.

Voici le noyau convoqué : Dietsch, Mignon, Galjé ; Nadrani, Dabila, Boulenger, Wagué, Spago, Poaty, Opare, Sambu Mansoni, Cachbach, Pierrot, Bernier, Maziz, Djedje, Kilota, Mikautadze, Marius