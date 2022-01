Charleroi récupère Adem Zorgane, mais perd Ali Gholizadeh

Après une lourde défaite à Anvers et un partage contre Gand, le Sporting de Charleroi vise une première victoire en 2022, mardi soir contre Courtrai.

Une rencontre que les Zèbres aborderont avec un effectif légèrement modifié par rapport à celui des deux premières rencontres de l'année. De retour de la Coupe d'Afrique des Nations, après l'élimination de l'Algérie, Adem Zorgane, homme fort de la première partie de saison, sera de la partie.

Hervé Koffi est en revanche toujours au Cameroun. Le portier du Sporting disputera d'ailleurs les quarts de finale de la CAN, avec le Burkina Faso, contre la Tunisie, samedi soir. C'est donc à nouveau Bingourou Kamara est donc à nouveau attendu entre les perches.

Vakoun Bayo effectue son retour dans la sélection: pour des raisons contractuelles, il ne pouvait pas affronter la Gantoise samedi, mais il sera bel et bien présent mardi soir. La moins bonne nouvelle pour Edward Still, c'est l'absence d'Ali Gholizadeh, qui a rejoint sa sélection: il affrontera l'Irak (jeudi) et les Emirats Arabes Unis (mardi prochain), avec l'Iran, en éliminatoires pour le Mondial.