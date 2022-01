Suivez en direct commenté la rencontre entre Eupen et le Standard de Liège

Ce mercredi soir (18h45), Eupen reçoit le Standard de Liège lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception du Standard de Liège, Eupen récupère Boris Lambert et Jordi Amat, de retour de suspension. Abdul Nurudeen est quant à lui de retour de la CAN puisque le Ghana a été éliminé. Rocha et Nuhu sont quant à eux absents (blessés). Stefan Krämer attend les résultats du dernier test PCR pour savoir s'il sera apte ou pas à diriger les Pandas. Michael Valkanis, le T2, se tient prêt si besoin

Voici le groupe d'Eupen : Himmelmann, Nurudeen; Amat, Agbadou, Lambert Gnaka, Heris, Roufosse, Alloh, Sowah, Beck, Cools, Peeters, Magnée, Müsel, Konstantelias, Déom, A. Keita, N’Dri, Ngoy, Prevljak, Koné.

Côté liégeois, Luka Elsner devra se passer des services de Noë Dussenne, suspendu, mais aussi probablement de Pavlovic (douleur au genou droit) et Henkinet (poignet) qui ne se sont pas entraînés avec le groupe ce mardi. Le coach des Rouches peut par contre compter sur le retour de Merveille Bokadi, qui a purgé ses deux matchs de suspension.