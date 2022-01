Les Zèbres aux commandes, STVV tente de réagir

Après ses partages contre La Gantoise et Courtrai, le Sporting de Charleroi se déplace au Stayenveld pour y défier le STVV.

Une rencontre qui pourrait permettre aux Zèbres de renouer avec la victoire après quatre matchs sans succès en Pro League. Mais Edward Still devra à nouveau composer avec les absences. Hervé Koffi et Ali Gholizadeh sont toujours en sélections, Anthony Descotte, Steeven Willems, Karim Zedadka et Didier Desprez sont toujours indisponibles.

L'autre mauvaise nouvelle pour le coach du Sporting, c'est l'absence de Marco Ilaimaharitra. L'international malgache a écopé de son cinquième carton jaune mardi soir, il est donc suspendu pour le déplacement à Saint-Trond.

Qui pour le remplacer numériquement? Amine Benchaib, dont le temps de jeu est limité depuis le début de la saison, pourrait en profiter pour retrouver une place de titulaire. À moins qu'Edward Still ne décide de faire confiance au nouveau venu, Daan Heymans. Le transfert de l'ancien milieu de Waasland-Beveren n'a été officialisé que jeudi soir, mais il figure déjà dans le noyau et peut donc espérer obtenir ses premières minutes carolos dès ce soir...