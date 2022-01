Union - RSCA : Anderlecht avec Kouamé au Parc Duden

Ce dimanche, l'USG reçoit le RSCA. Vincent Kompany a dévoilé sa sélection et Christian Kouamé, de retour de la CAN, en fait partie.

Éliminé par l'Egypte à la CAN avec la Côte d'Ivoire, Christian Kouamé a fait son retour cette semaine à Neerpede. Son absence aura forcé Vincent Kompany à tâtonner un peu, alignant successivement Amuzu et Raman en pointe aux côtés de Joshua Zirkzee. Cette fois, l'Ivoirien sera là, même si on ignore s'il saura entamer la rencontre.

Zeno Debast est toujours dans le groupe, remplaçant numériquement Hannes Delcroix blessé. Plus surprenant, Marco Kana est également présent.

