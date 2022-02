Avantage et supériorité numérique pour Charleroi

Après une courte, mais précieuse victoire à Saint-Trond, le Sporting de Charleroi accueille le RFC Seraing, qui lutte pour son maintien dans le bas de tableau et qui reste sur un intéressant 4 sur 6.

Une rencontre que le Sporting aborde renforcé par rapport aux dernières semaines: à l'exception majeure de Hervé Koffi, la plupart des cadres de la première partie de saison seront présents au Mambourg, ce vendredi.

Ali Gholizadeh est de retour de sélection et Youssouph Badji, prêté par le Club de Bruges et arrivé en toute fin de mercato, fête sa première sélection carolo. Ken Nkuba, Karim Zedadka et Steeven Willems ne sont en revanche pas disponible.