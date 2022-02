Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et le Cercle de Bruges

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille le Cercle de Bruges lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner devait se passer des services de Dewaele et de Dussenne, blessés. Par contre, le coach des Rouches pouvait compter sur le retour d'Amallah et de Sissako, tous deux rentrés de la CAN. Nathan Ngoy évoluera au poste de back droit.

À noter l'absence de Samuel Bastien et de Jackson Muleka.

Côté brugeois, plusieurs changements par rapport au week-end dernier. Vitinho, Denkey et Da Silva sont alignés par Dominik Thalhammer.