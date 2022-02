(Direct) - Depoitre pour le but du week-end (0-1)

La longue série de matches sans la moindre victoire en championnat fait mal aux Pandas.

En début de saison, les Pandas ont pris des points, beaucoup de points, étant même longtemps dans les premières places et en étant surtout par deux fois en tête du championnat. C'est il y a une éternité.

Depuis, les joueurs de Krämer mangent leur pain noir. Leur dernière victoire en championnat date du 11 décembre dernier, contre le Beerschot. Depuis, il y en a eu une autre... en coupe de Belgique sur la pelouse du KV Malines. Et tout cela a des conséquences.

Car derrière, les autres équipes n'ont pas attendu. Tout le monde a pris des points et sans crier gare, Eupen est redevenu une équipe qui lutte contre la relégation et regarde furieusement derrière. Heureusement pour eux, il y a le Beerschot qui semble déjà se tourner vers la saison prochaine en D1B mais deux autres équipes sont en chasse. Seraing a 23 points et Zulte Waregem 26, alors que les Pandas n'en ont que 27.

Le calendrier des prochaines rencontres n'est pas non plus très encourageant: Le Club de Bruges, l'Union, le match de Coupe à Anderlecht avant de jouer OHL et Zulte Waregem, deux duels qui vaudront le détour. Eupen devra donc prendre des points dès que ce sera possible, à commencer par ce samedi contre La Gantoise. Sinon, la pression sera encore plus forte.