Suivez Club de Bruges - Charleroi en DIRECT commenté

Mis sous pression pour ses récent changements dans sa composition d'équipe, Alfred Schreuder pourrait à nouveau modifier certains pions pour la réception du Sporting de Charleroi.

Depuis son arrivée au Club de Bruges, Schreuder a changé la philosophie de jeu et aussi la tactique de base. Du coup, il se cherche encore un onze de base, ce qui est normal, et comme il est en recherche, il teste pas mal de choses.

Là où il y a le plus de changements, c'est sur les ailes. Mata, Lang, Buchanan, Odoi ou même Rits ont évolué à ce poste ces derniers matches. Qu'en sera-t-il pour la réception de Charleroi? Tout d'abord, Mata devrait conserver son poste en tant que défenseur central droit de la défense (à trois aussi).

Ce dimanche, Lang devrait prendre une aile, Skov Olsen l'autre vu l'absence de Buchanan (Covid-19), et changer de position pour embêter l'adversaire. A charge de De Ketelaere et de Dost d'occuper les postes de l'attaque. La dernière question est certainement le poste de 6. Balanta étant suspendu, qui de Vormer ou de Rits débutera? Certinament Vormer, avec une position plus haute dans le jeu pour Rits.

Equipe probable du Club de Bruges: Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Lang, Vormer, Skov Olsen, Vanaken, Rits, Dost, De Ketelaere.