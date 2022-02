Suivez en direct commenté la rencontre entre Seraing et l'Antwerp

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 27ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing reçoit l'Antwerp.

Jean-Louis Garcia devra se passer des services de Boulenger, suspendu pour la réception de l'Antwerp, mais aussi de ceux de Jallow et Lahssaini, tous deux blessés. Sambu Mansoni et Galjé ne sont quant à eux pas retenus par le technicien français.

Voici le noyau sérésien : Dietsch, Craninx, Mignon, D’Onofrio, Opare, Faye, Nadrani, Dabila, Djedje, Spago, Poaty, Cissé, Kilota, Cachbach, Maziz, Bernier, Douane, Marius, Mikautadze

Côté anversois, Brian Priske devra faire sans Björn Engels, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers lors du match contre l'Union SG. Emanuel Emegha est également blessé au genou et indisponible pendant plusieurs semaines. Viktor Fischer et Manuel Benson sont incertains.

Défaites lors de la dernière journée, les deux équipes aux ambitions diamétralement opposées ont besoin d'une victoire. Seraing (23 points), actuel barragiste, veut creuser l'écart avec le Beerschot, mais aussi revenir à la hauteur de Zulte Waregem (26 points). De son côté, l'Antwerp (50 points) veut rapidement renouer avec le succès et ne pas laisser filer l'Union Saint-Gilloise (60 points). Le matricule 1 l'aurait mauvaise si le promu bruxellois venait à être champion avant et devant lui étant donné les grosses ambitions et dépenses effectuées au Bosuil en début de saison.