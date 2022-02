(Direct) - Vanaken trouve l'ouverture (0-1)

Les Brugeois doivent absolument prendre des points pour mettre la pression sur l'Union.

On le sait, l'Union est toujours largement en tête du championnat, malgré la défaite de la semaine dernière contre STVV. Cependant, on le sait aussi, les points seront divisés par deux au tout début des play-offs.

Du coup, le Club de Bruges a tout intérêt de gagner toutes ses rencontres jusqu'à la fin, soit pour mettre la pression sur le leader, soit pour profiter d'un faux pas des hommes de Felice Mazzù. Pour cela, les hommes de Schreuder doivent absolument enchaîner ce dimanche sur la pelouse d'Eupen. En effet, depuis le début du mois de janvier et en championnat, les champions en titre n'ont pas encore pu avoir deux victoire de rang.

Pour ce duel dans les Cantons de l'Est, Schreuder peut compter sur un noyau au complet, il aura donc le choix des armes. Buchanan est de retour après son test covid positif, Dost n'est plus blessé et Balanta revient de suspension. L'occasion est belle donc pour les Brugeois de sécuriser les trois points avant de recevoir l'Antwerp.